Přečetli jsme:

10. 8. 2018

Neoficiální delegace devíti poslanců měla vyrazit koncem srpna do Pekingu. Cestu by platila Čína. Sněmovna ale výpravu nepodpořila a delegace se nyní pomalu rozpadá. Do Pekingu nechtějí jet zákonodárci ODS. A předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek doporučil členům hnutí, aby do Číny s delegací také necestovali.

