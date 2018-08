Osmadvacetiletý muslimský primátor Sheffieldu Magid Magid: Všichni čekají od imigrantů daleko větší výkon než od ostatních

13. 8. 2018

Letos v květnu byl zvolen primátorem anglického města Sheffield osmadvacetiletý muslim Magid Magid, původem ze Somálska (přišel do Británie s maminkou v pěti letech, vystudoval vodní zoologii na univerzitě v Hull), je to radní za Stranu zelených. Řekl pro Channel 4 News:"Vím, že od imigrantů se očekávají daleko vyšší výkony než od ostatních lidí ve společnosti. Upřímně řečeno, je to absurdní. Být imigrantem je obtížné a to, co mě frustruje, je tahleta představa, že existují dobří imigranti a špatní imigranti. Jste jen považován za dobrého imigranta, pokud získáte zlatou medaili na Olympiádě, jako Mo Farah.

“What frustrates me is the notion of being a good immigrant versus a bad immigrant.” Sheffield’s Lord Mayor @MagicMagid speaks about how he feels immigrants are treated in the UK pic.twitter.com/vVhe6S2tpy

To, že jsem se stal primátorem Sheffieldu, je oslavou tolika dalších lidí, stejně tak, jako je to o mně, ať už to byli přátelé, rodina a občané Sheffieldu, upřímně řečeno. Kdy bývalo nebylo jejich obětí, jejich podpory, nebyl bych dosáhl toho, čeho jsem dosáhl."







* * *











Magid na mě dělá dojem jako člověk, který nemá o sobě mnoho pochybností. Souhlasí. Je si dobře vědom, že někteří členové komunálního úřadu jsou vůči němu a jeho plánům nepřátelští, říká, že je to koncentrováno v jediné straně, kterou nechce jmenovat. Jeho plánem je, že to "zabije laskavostí a pohřbí úsměvem. Můžete se vůči mně chovat co nejrasističtěji, já pro vás stejně otevřu dveře, Není možné řešit nenávist nenávistí. To nic nevyřeší. Já se k vám budu přesto chovat laskavě a slušně, protože konec konců jste člověk, máme všichni stejné problémy, čelíme těmtýž věcem, a já jsem přesvědčen, že lidi spolu nakonec vyjdou, když se spolu setkají a spolu mluví. Zacházím s lidmi laskavě, protože hádat se, to nic nevyřeší". Ví, že jsou lidé, kteří čekají, až všechno zvorá - a je si jist, že dříve nebo později něco zvorá. "Nejsem dokonalý. Určitě budu dělat chyby". Nicméně jeho volba je nesmírně symbolická.



"Ovšem je velmi lehké pro všechny říkat: No, není to fantastické? Ale ve skutečnosti je můj příběh velmi nepravděpodobný, v důsledku politiky této vlády. Kdyby mi bylo pět let dnes, tato vláda by mě do Británie dnes vůbec nepustila." S hrůzou sledoval osud uprchlických člunů, které v poslední době odmítla přijmout Itálie. "Byl jsem zhnusen, protože kdyby to byli bílí Evropané, pochybuju, že by je odmítli."



Pár lidí kritizovalo jeho jmenování dopisy do novin. Pozval jejich autory na schůzku v místních novinách, protože "zastávám názor, že bychom měli vést rozhovory o nepříjemných otázkách a neměli bychom to zametat pod koberec". Jeden pisatel, který si v dopise redakci novin stěžoval, že Sheffield "přichází o svou totožnost", nepřišel. Ale ostatní přišli "a nakonec se nechali přesvědčit, že nejsem katastrofa."



Jaké má plány v politice? Směje se: "Nikdo nevstupuje do Strany zelených, aby dělal politickou kariéru."



Podrobnosti v angličtině





To ho pak všichni oslavujeme a podporujeme. Anebo když zvítězíte v televizní soutěži o pečení dortů, jako Nadiya, pak jste považován za dobrého imigranta, zatímco ostatní, tolik ostatních imigrantů, kteří neustále dělají ohromující věci, které se ale do médií nedostanou - - ale zároveň - proč by měli imigranti neustále žít pod tlakem, že musejí prokazovat, jak jsou dobří? Lepší než všichni ostatní? Když bychom měli být přijímáni za to, co jsme, prostě že žijeme svůj život tak, jak ho žije v této zemi každý ostatní normální občan.My imigranti musíme pořád pracovat dvakrát, ne-li pětkrát tak usilovněji, ať už akademicky, nebo ve všech ostatních aspektech života, jen abychom mohli říct, podívejte se na nás, my jsme dobří imigranti, protože jsme tohleto všechno dokázali...Kdyby se něčeho dosáhlo tvrdou prací, tak každá žena v Africe by dosáhla fantastických věcí a všechny by byly milionáři. Jenže my víme, že tvrdá práce nestačí, bez příležitosti to není nic. Musíte dostat příležitost.Kdyby mě bývali nepodpořili mí přátelé, kdyby pro mě moje maminka neudělala četné oběti, kdyby mě nepodpořili občané Sheffieldu, nedokázal bych býval to, co jsem dokázal.