Rozhovor Britských listů 177. ČR se vždycky ve vztahu k EU dokázala střelit do nohy

Ví Česká republika, co chce a nechce od Evropské unie? Má solidní strategii spolupráce, anebo jen vytváří neexistující problémy a dělá si v Bruselu špatnou pověst? A když se ČR vzdorně sdružuje do skupiny visegrádské čtyřky, nebo to aspoň předstírá, má Visegrád nějakou společnou strategii? Na tato témata hovoří Bohumil Kartous s politologem Michalem Kořánem, zakladatelem ústavu Global Arena Research Institute. Rozhovor se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 10. srpna 2018.