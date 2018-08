Hra o vodu

Přečetli jsme:

15. 8. 2018

Prvotní diagnóza nepotvrdila riziko nákazy, následné přesnější analýzy ale rizika potvrzují, přesto pacient nebude léčen. To je pravděpodobný výsledek právního procesu „hry o vodu“ ve spleti zákonů, novel, výkladů a judikátů. Nejedná se sice přímo o lidského pacienta, ale o zdroj pitné vody pro jižní Moravu, zdroj Bzenec komplex. Je to u nás jeden z největších zdrojů pitné vody a má nevyčíslitelnou hodnotu zdraví pro více než statisíce lidí. Kvalitu a vydatnost zdroje může ohrozit záměr těžby štěrkopísků soukromého investora, jehož zisky jsou odhadovány ve výši miliard.

Celý text: ZDE