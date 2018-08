Úpadok štátu a rozumu na Slovensku

Přečetli jsme:

15. 8. 2018

Pohľad na Slovensko po kauze Vietnam je žalostný. Časť politikov sa nás snaží presvedčiť, že nedokáže napočítať do päť a štátne inštitúcie si začínajú posielať výčitky. Prvá časť sa týka predstaviteľov Smeru. To, že líniu o zlyhaní Nemcov (a Čechov), ktorá zbavuje zodpovednosti nás, šíria Robert Kaliňák či Martin Glváč, sa pochopiť dá. No prečo na tento nezmysel naskakuje aj Peter Pellegrini? Doteraz väčšinou nehovoril nič. Nejde primárne o jeho škandál, preto bolo racionálne, ak v ňom chcel vykúpať iných.

Celý text: ZDE