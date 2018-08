Jak vlastně funguje neutralizace seriozní novinářské agendy prostřednictvím trollů?

14. 8. 2018





To na serveru The Conversation vysvětlují Xymena Kurowska a Anatolij Rešetnikov na případu zkoumání reakcí na sociálních sítích na vraždu hlavního ruského opozičního politika Borise Němcova.



Z rozhovoru s ruskými trolly, kteří byli ochotni se identifikovat, zjistili oba výzkumníci, že celá řada ruských trollů nebere politickou agendu, kterou mají na sociálních sítích prosazovat, příliš vážně.



Při zkoumání debaty na sociálních sítích po vraždě Borise Němcova a na základě rozhovorů s četnými ruskými trolly objevili oba výzkumníci jev, který nazvali "neutrolizace". Jde o autoritářskou praxi, která trolly přijme jako v zásadě antiestablishmentovou, podvratnou činnost a promění jejich aktivitu v metodu posílení a konsolidace autoritářského režimu.Neutrolizace zabraňuje pokusům občanské společnosti odhalit režim jako bezpečnostní hrozbu tím, že vytvoří podmínky, kdy se jakákoliv politická mobilizace stává absurdní, takže riziko režimu od politického aktivismu je neutralizováno. Smysluplná politická angažovanost pouze "krmí trolla", to znamená, stává se součástí trollovací spirály ironizace veřejné sféry.Na rozdíl od konvenčních metod propagandy nemá neutrolizace žádnou konkrétní politickou agendu. Prokremelští trollové vytvářejí prostřednictvím svého internetového aktivismu oblbující hluk, který vypadá, jako že pochází od občanů. Trollové šíří nejrůznější konspirační teorie a vytvářejí kvazipolitický, avšak naprosto vyprázdněný, veřejný prostor obsahující množství nejrůznějších, ale prefabrikovaných názorů, které internet zcela zahltí.Přesně tak byla zneutralizována ruská blogosféra po zavraždění Borise Němcova. V březnu 2015 zvřejnily listyseznam více než 500 trollujících účtů spolu s instrukcemi pro trolly, jak mají reagovat na Němcovovu smrt. Listy také zveřejnily seznamy odpovídajících klíčových slov, které měli trollové používat, aby ulehčili vyhledávání.Součástí instrukcí pro trolly bylo šíření názoru, že vražda Borise Němcova byla provokace a že nebyla ku prospěchu Putinově vládě. Trollům také bylo nařízeno, aby šířili tvrzení, že Němcovova smrt je dobré PR pro opozici a že na jeho vraždě se podíleli Ukrajinci. Trollové také dostali příkaz kritizovat zasahování Západu do ruských vnitřních záležitostí a tvrdit, že Západ Němcovovu vraždu zneužívá k vyvíjení nátlaku na Rusko.Cílem práce trollů tedy nebylo obvinit žádného konkrétního politického oponenta. Zájem nebyl na tom, aby byl nalezen Němcovův vrah. Cílem bylo naplnit diskusi na internetu tolika rozpory a takovou špínou, že to muselo každého poctivého uživatele sociálních sítí přivést do deziluze a zdeprimovat. Tento dopad vlny špíny a protikladných informací vede k tomu, že veřejnost pak už nebere nic vážně.Je nesmírně důležité, že neutrolizace zneužívá kritických schopností občanů k tomu, že je zatáhne do internetové debaty a pak je zmate. Nejde jen o to, že by cílem bylo uživatele internetu zblbnout, znásilnit či umlčet. Ne, tato praxe využívá a zkresluje samu myšlenku svobodného individuálního vyjádření názoru a občanské aktivity způsobem, který vede k odchodu občanů z politiky.Na rozdíl od tradičních metod propagandy neotrolizace podporuje cynismus. Přitom trollové předstírají upřímnost a autenticitu. Nikdo je nikdy nepřesvědčí, protože jejich úkolem je rozmělnit jakoukoliv smysluplnou konverzaci.Tato praxe téměř úplně znemožňuje trolla odhalit.Neutrolizace nefunguje jen na ruském internetu. Šíří se nyní i do zahraničí. Může to vyvolat katastrofu.Kompletní článek v angličtině ZDE