Zemanovo fiasko ohledně čínských investic

14. 8. 2018

When a mysterious Chinese firm started scooping up companies in the Czech Republic, it set off alarm bells. So it bought a local soccer team. https://t.co/CVnKrN1WEK — New York Times World (@nytimesworld) August 13, 2018

Americký deník New York Times publikoval rozsáhlý článek o Zemanově flirtování s Čínou a o záhadném čínském investorovi Ye Jianmingovi, jehož firma CEFC China Energy investovala v ČR během dvou let více než miliardu dolarů, často do blbostí (jen aby posílila čínský vliv v České republice), avšak který byl nakonec v Číně zatčen (v USA byl obviněn ze šíření úplatků po mnoha zemích světa) a majetek firmy CEFC zřejmě přešel na čínský stát. Zemanovo flirtování s Čínou a ignorování čínského porušování lidských práv (západní země také - opatrně s Čínou obchodují, při tom však čínské porušování lidských práv kritizují - zemím ve středovýchodní Evropě je to jedno, konstatuje NYT) bylo naprostým fiaskem. Zemanovi to nevadí - ve své pročínské iniciativě pokračuje, píše list.

Jak zjišťují četné chudší země, přijímání čínských investic a půjček je nebezpečné. Pokud totiž cizí země nedokáže půjčku splnit nebo realizovat čínský investiční plán, majetek v cizí zemi (přístav, silniční infrastruktura, podniky) se automaticky stávají čínským majetkem.