Čemu slouží rozprávěnky o ničem

13. 8. 2018 / Karel Dolejší

Česká republika leží na evropském rozvodí - minimum vody do ní přitéká ze zahraničí, zde spadlé srážky naopak vesměs území státu tak či onak opouštějí. Část ČR se s postupující změnou klimatu pomalu mění v polopoušť ZDE . Přesto z nejvyšších pater politiky přichází podpora budování ekonomicky nesmyslného průplavu Dunaj-Odra-Labe, který by odvádění povrchové vody z ČR do zahraničí ještě výrazně zrychlil ZDE (pdf). Také zbylé zásoby spodní vody jsou již v důsledku masivního použití agrochemikálií při pěstování řepky vážně kontaminovány, což představuje i v tom nejlepším případě děsivý problém jedné příští generace ZDE . - To dá rozum, že v takové zemi se lidé ze všeho nejvíce bojí takřka neexistujících migrantů.