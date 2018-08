Průzkum: Mladší britští voliči chtějí ve věci brexitu poslední slovo

13. 8. 2018

Mladí voliči chtějí poslední slovo ve věci dohody s Evropskou unií o brexitu. Průzkum společnosti BMG tvrdí, že všechny skupiny mladší 55 let si také přejí mít šanci rozhodnout o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku, upozorňuje Ashley Cowburn.

Nový průzkum naznačuje podporu pro hlasování o dohodě, která by byla uzavřena premiérkou Mayovou s vyjednávači v Bruselu. Nejsilnější je mezi lidmi ve věku 18-24 let, kde podíl příznivců činí 55 %.

Analýza údajů z cenzu ukázala, že ve srovnání s rokem 2016 by mohlo v novém referendu hlasovat o více jak 1,4 milionu mladých lidí. To vyvolává otázky o možném dopadu této nové kohorty.

Průzkum pro list Independent provedený společností BMG na vzorku 1 481 osob ve věku do 55 let tvrdí, že si lidé přejí také rozhodovat o podmínkách odchodu z EU, což premiérka Mayová kategoricky odmítá.

Celkově myšlenku nového referenda o dohodě ohledně brexitu podpořilo 48 % dotázaných, 24 % ji odmítá a 11 % neví.

Průzkum naznačuje, že jen každý sedmý volič podporuje premiérčin plán na odchod z EU, pokud by byla šance na referendum. 27 % tvrdí, že by Británie měla vystoupit bez dohody s unií - a 43 % by podporovalo setrvání v EU.

49 % dotázaných je přesvědčeno, že pokud Mayová nedosáhne dohody, na níž by se její ministři shodli, měla by být ve funkci premiérky nahrazena.

52 % dotázaných považuje v takovém případě za vhodné uspořádat nové volby. 28 % se domnívá, že Mayová by měla být nahrazena bez hlasování, zatímco 20 % tvrdí, že v této otázce nemá jasno.

34 % dotázaných je přesvědčeno, že referendum z roku 2016 dává premiérce mandát pro vystoupení z EU bez dohody, zatímco 36 % má názor opačný.

Společnost BMG Research provedla ve dnech 6.-10. srpna rozhovory s 1 481 dospělými Brity.

