Amatéři to umí líp

13. 8. 2018 / František Řezáč

Kromě poklesu důvěryhodnosti vlivem fake news trpí český tisk, zejména lokální, poklesem novinářské úrovně obecně. Kdysi, po sametové ravoluci, jsem dopisoval do Nové Pravdy, kterou po převratě vedli redaktoři, vyhození v době normalizace.





Z kotelen a skladů se vrátili skuteční profesionálové, kteří jen tak do novin něco nepustili. Postupně odešli do penze a většina už mezi námi není. Ti by koukali.