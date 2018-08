Rusko si agresivní politikou naprosto znepřátelilo původně vstřícnou řeckou levicovou vládu

Řecké ministerstvo zahraničních věcí právě vydalo toto ostré prohlášení:

"Rádi bychom upozornili své ruské přátele, že žádná země na světě by netolerovala pokusy

(a) podplácet státní činitele

(b) ochromovat její zahraniční politiku

(c) zasahovat do jejích vnitřních záležitostí."

Wow, the Greek MFA just issued this zinger of a statement:



We want to remind our Russian friends that no country in the world would tolerate attempts to a) bribe state officials, b) undermine its foreign policy, and c) interfere in its internal affairs.https://t.co/sxIhiA45yH