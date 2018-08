S Islámským státem by Daniel Veselý také vyjednával?

9. 8. 2018 / Jan Čulík

Nepochybuji o tom, že současná afghánská vláda je do značné míry zkorumpovaná, ani o tom, že západní jednotky zjevně vedou válku proti Talibanu špatně, takže oslavné řeči českých novinářů a politiků nad třemi usmrcenými vojáky, že "zachraňovali demokracii v Evropě" jsou zjevně pokrytecké - mimo jiné i proto, že vojenský zásah NATO v Afghánistánu byl porušením Charty Severoatlantického společenství, protože NATO smí vojensky zasahovat jen ve věci obrany členských zemí, nikoliv tedy mimo teritorium členských zemí Severoatlantického společenství.





Jenže život pod útlakem fundamentalistického Talibanu (který mimochodem vytvořil Sovětský svaz), který brání ženám v jakémkoliv vzdělání, krutě stíhá i třeba pokusy hrát hudbu a svým fanatismem a brutalitou se nijak neliší od Islámského státu, byl naprosto děsivý - a děsivý je i dnes v těch oblastech, kde Taliban vládne, samozřejmě s podporou zkorumpovaného a prodejného Pákistánu.







Argumentace Daniela Veselého, že by Západ měl sklapnout podpadky a z Afghánistánu se vojensky stáhnout, mi přijde jako obrovská zrada ubohých lidí, kteří by byli v takovém případě ponecháni Talibanu zcela na pospas. Daniel Veselý by také argumentoval, že se máme vzdát jakéhokoliv boje proti Islámskému státu?





Je dost dobře možné, že nakonec to s vojenskou intervencí NATO v Afghánistánu dopadne špatně a Západ z té země skutečně odejde. Nebude to ale řešení a Bůh pak buď milostiv tamějším lidem.