USA zavedou ostré sankce proti Rusku za útok v Salisbury novičokem

9. 8. 2018





Spojené státy oznámily, že omezí vývoz citlivé technologie do Ruska v důsledku toho, že se pokusilo novičokem letos v březnu usmrtit bývalého britského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Americké ministerstvo zahraničí uvedl, že nové sankce vejdou v platnost 22. srpna a po nich budou následovat daleko rozsáhlejší akce, například suspendování diplomatických styků a zrušení přistávacích práv pro Aeroflot, pokud Rusko nepodnikne do 90 dnů "nápravné" akce.

Moskva zřejmě nebude ochotna souhlasit s tím, co požadují americké zákony, totiž otevření ruské vědecké a bezpečnostní infrastruktury mezinárodním inspekcím, které by měly zkoumat, zda Rusko porušuje mezinárodní právo výrobou chemických a biologických zbraní.USA už vyhostily 60 Rusů, podezřívaných ze špionáže. Nové sankce zakazují vývoz dlouhého seznamu zařízení, včetně motorů pro plynové turbíny, integrované obvody a kalibrační zařízení používané v avionice. Americký činitel se vyjádřil, že až polovina amerického vývozu do USA obsahuje citlivé součástky.Nebylo uvedeno, zda sankce vyvolala nová zjištění, ale jsou uvalovány v době, kdy, jak se zdá, britské úřady dělají při vyšetřování pokusu o vraždy novičokem pokroky. Britská vláda žádá Moskvu o vydání dvou Rusů, podezřívaných, že spáchali útok v Salisbury.Mandátem pro nové sankce je Zákon o kontrole a eliminaci chemických a biologických zbraní. Pokud Rusko do 90 dnů neodmítne používání chemických a biologických zbraní a neposkytne přístup inspektorům, americký prezident bude mít povinnost zavést daleko širší sankce postihující diplomatické styky, všeobecný obchod s Ruskem, bankovní půjčky a přistávací práva pro Aeroflot.Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že Spojené státy v této věci konzultovaly své spojence a informovaly ve středu o svých úmyslech Moskvu, před zveřejněním těchto informací.Ukazuje se, že postoje americké vlády jako celku jsou vůči Rusku daleko razantnější než postoje Donalda Trumpa.Podrobnosti v angličtině ZDE