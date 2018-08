Saúdská Arábie leteckým úderem zavraždila desítky méně než desetiletých dětí, vracejících se ze školního pikniku

9. 8. 2018

Saúdská vláda tvrdí, že letecký úder byl "zcela legitimní". Británie a USA poskytují Saúdské Arábii pro válku v Jemenu vojenský materiál v hodnotě mnoha miliard dolarů.







Channel 4 News upozornily, že předpisy pro vysílání jim nedovolují zveřejnit záběry mrtvých dětí, Jen raněných:







Lékaři, otupělí každodenními katastrofami, zde řeší snad nejhorší scény, s jakými se kdy setkali. Při tomto leteckém úderu byl zasažen autobus plný dětí. Odpovědnost nese Západem podporovaná saúdská koalice, která se za útok neomluvila. "Toto byla legitimní vojenská operace, v souladu s mezinárodním humanitárním právem," konstatovala Saúdská Arábie.Přinesou chlapečka. Na zádech má pořád ještě svou tašku do školy od UNICEFu. V hlavě má velkou ránu a je naprosto zmaten. Fond OSN pro děti dnes zdůraznil: "UŽ ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝMLUVY. ZASTAVTE KRUTOST PROTI DĚTEM!" Organizace Save the Children informovala, že děti se autobusem vracely z pikniku. A požadovala nezávislé vyšetření útoku.Letecký úder zasáhl ulici plnou lidí. Došlo ke stovkám podobných leteckých úderů. Zaměřených proti nemocnicím, trhům a školám.Moussa Abdullah: "Střela zasáhla centrum trhu. A byla zaměřená na autobus s dětmi. Obchody byly otevřené a po ulicích chodili zákazníci, jako normálně. Všichni, kdo zemřeli, byli místní civilisté. Děti a majitelé obchodů."Dnes zahynulo 43 osob. Většina z nich, podle Mezinárodního výboru Červeného kříže, byly děti mladší 10 let. 63 osob bylo zraněno.Záběry situace těsně po útoku je zdrcující vidět a nedají se vysílat. A toto se stalo v zemi, kde desetitisíce lidí umírají na vyléčitelné choroby a hladomorem. A kde 22 milionů lidí, skoro všechno jsou to děti, potřebují naléhavou humanitární pomoc.Několik minut po leteckém úderu, obklopený mrtvými a umírajícími dětmi, se zeptali tohoto chlapce, zda je v pořádku. "Bolí mě nohy," říká. Vůbec nemá tušení, co se právě stalo, už nemluvě o tom proč.Sousední Saúdská Arábie a její sunnitsko muslimští spojenci od Perského zálivu zasáhli před třemi lety do jemenské občanské války - za podpory USA, Británie a Francie. Bojují proti většinou šiitským muslimům, Husiům, vzbouřencům, které podporuje Írán a kteří ovládají hlavní města. Je to naprosto otevřeně zástupná válka mezi regionálními soupeři. Obětí jsou děti.