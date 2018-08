Rusové nabídli hlavnímu britskému finančníku kampaně za brexit obrovské zisky v ruských dolech na zlato

10. 8. 2018





Deník Guardian získal prezentaci, jíž ruský velvyslanec v Londýně Alexandr Jakovenko nabídl před referendem o brexitu hlavnímu finančníkovi kampaně za brexit Aaronu Banksovi "exkluzivní investiční příležitosti, které nejsou k dispozici jiným" a podporu od banky, podporované Kremlem.



Banks neustále odmítá, že by obdržel peníze z Ruska na podporu kampaně pro brexit, avšak zdroje jeho financí nejsou jasné a jsou zkoumány od té doby, co poskytl kampani za brexit 9 milionů liber.Banks systematicky bagatelizoval své kontakty s vysoce postavenými Rusy před referendem o brexitu, ale nedávno byl nucen přiznat, že s nimi jednal během četných schůzek - jednou z nich byla schůzka s Alexandrem Udodem, diplomatem, který byl později z Británie vyhoštěn za špionáž.V říjnu 2015 pozval Udod Arroba Bankse a jeho obchodního partnera Andyho Wigmora na setkání s ruským velvyslancem, sdíleli pak "šestihodinový opilecký oběd" ve velvyslancově rezidenci v londýnském Kensingtonu.6. listopadu 2015 pak Rusové jednali s Banksem o jeho možných investicích do ruských zlatých dolů. Přesné podrobnosti této nabídky nyní zveřejnil Dossier Centre, to je investigativní jednotka, kterou financuje Michail Chodorkovskij, ruský emigrant a kritik Vladimíra Putina.Prezentace vysvětluje, jak investoři budou mít obrovské zisky z centralizace ruských dolů na zlato. Nabídku Aaronovi podporoval Kreml, ruská státní banka Sberbank, která byla v roce 2015 terčem západních sankcí.Podrobnosti v angličtině ZDE