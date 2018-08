Dánsko: Žádný muž by neměl rozhodovat o tom, co si žena smí vzít na sebe

10. 8. 2018





Dánská módní návrhářka Reza Etamadi využila módní přehlídky k politickému protestu během Kodaňského týdnu módy.



Její nejnovější kolekce oděvů MUF10 zahrnovala modely v burkách a nikábech v přítomnosti policistů.

"Mám povinnost podpořit svobodu projevu a svobodu myšlení všech žen," konstatovala Reza Etamadi v prohlášení. Je íránského původu."V Íránu, kde jsem se narodila, bojují ženy za právo samy rozhodovat, co se vezmou na sebe. V Dánsku, kde jsem vyrostla, měly dosud ženy svobodu rozhodovat o tom, co si vezmou na sebe a jak se chtějí oblékat. Nemám jednoznačný názor na zákaz zakrýváni obličeje, ale mám jednu zásadu. Žádný muž by neměl rozhodovat o tom, co si žena vezme na sebe.Minulý týden byla v Dánsku pokutována osmadvacetiletá žena za to, že vyšla na ulici se zakrytou tváří. Plné či částečné zákazy zakrývat si tvář platí také ve Francii, v Rakousku a v Bulharsku.Podrobnosti v angličtině ZDE