Jak neuvěřitelně chudě vypadá Československo v této reportáži z roku 1968

Ještě jednou k reportáži BBC z konce srpna 1968 . Tehdy nám to tak vůbec nepřipadalo, ale všimněte si, jak neuvěřitelně chudě a zanedbaně vypadá Československo v této reportáži BBC z roku 1968. Miliardy dotací z Evropské unie od roku 2004 umožnily zaostalé zemi dostat se infrastrukturou víceméně na úroveň západní Evropy. No, jen se na to znovu podívejte. Polorozbořené vesnice, i v Praze padá z domů omítka, fasáda Klementina poškozená vodou...