Měly by sociální sítě blokovat lháře, kteří svými lžemi škodí?

YouTube, Facebook a ITunes konečně zlikvidovaly stránky agresivního amerického konspiračního teoretika Alexe Jonese a jeho InfoWars. Twitter ho však odmítl blokovat.



Vyvolalo to v anglosaském světě debatu, zda skutečně mají být arbitry toho, co smí být zveřejněno na sociálních sítích, internetové firmy samy.



Někteří spíš pravicovější aktivisté bijí na poplach proti možné arbitrární cenzuře od soukromých počítačových firem, provozujících sociální sítě.

Jiní poukazují na to, že sociální sítě odmítají přijmout právní odpovědnost za to, co je na nich publikováno, přestože zveřejněné lži mohou způsobit nedozírné škody.









Ve středeční diskusi Channel 4 News argumentoval bývalý pracovník společnosti Facebook, whistleblower, že problém je, že Facebook a ostatní podobné společnosti, provozující sociální sítě, nejsou zákonem nijak nuceny k odpovědnosti. To, zda Facebook odstraní lež či násilné, nenávistné nebo rasistické video, záleží čistě na jeho blahovůli. Nikdo ho k tomu za daných okolností nemůže donutit a nikdo nemůže Facebook potrestat, když zlovolné video neodstraní. Proto, když po ohlášení nacistického videa dostaneme automatickou anonymní hlášku od Facebooku, že "toto video neporušuje naše komunitní standardy", můžeme si zatím jít jen stěžovat na nádraží. Toto se nutně musí změnit.Alex Jones je konspirační teoretik. Jeho vztah k pravdě je už dlouho "asi takový, jako je vztah sekačky k trávníku", píše na serveru BBC mediální aditor Amol Rajan. Alex Jones svými lžemi beztrestně způsobil obrovské utrpení. Je velmi obtížné si představit bolest, kterou musejí zažívat Veronique De La Rosa a Leonard Pozner, jejichž šestiletý syn Noah byl usmrcen při školním masakry v americkém městě Sandy Hook. K tomu je nepředstavitelné, že Alex Jones rozšířil u milionů hloupých Američanů představu, že k masakru dětí v Sandy Hook nikdy nedošlo a že Veronique De La Rosa a Leonard Pozner zabili svého šestiletého syna sami. V důsledku jeho lží jsou terčem výhružek smrtí a jsou na útěku, museli se mnohokrát stěhovat.Kdyby takové lži někdo publikoval v novinách, soudy by okamžitě začaly jednat a odsoudily by ho za pomluvu. Jenže pokud je taková destruktivní lež šířena na sociálních sítích, lhář a nenávistník je v USA - a v ČR - beztrestný.