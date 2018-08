Jak přesvědčit Čechy, aby přestali věřit nesmyslům o muslimském nebezpečí?

10. 8. 2018







Co dělat, aby lidi přestali věřit lživým zprávám?



Lidé se stávají obětí lživých zpráv v důsledku myšlenkových procesů, které vznikají u dítěte jako obrana před strachem v nejistém světě, vysvětlují psychologové.



Psychologie dokáže lidem nabídnout prokazatelně efektivní strategie, jak se ubránit před fake news, konstatovali experti na výročním sjezdu Americké asociace psychologů.

Udržet si otevřenou mysl a rozvinout své schopnosti kritického myšlení, to je klíčem k překonání jevům, jemuž se říká "confirmation bias", potvrzovací zaujatost. Confirmation bias je podstatou celého problému a je důvodem, proč lidi věří lživým zprávám.Confirmation bias je způsob, jímž lidé vnímají svět. Při přijímání informaci si vyhledávají a přijímají jen ty informace, které potvrzují už jejich existující názory, a odmítají informace, které jejich už existující přesvědčení zpochybňujíZákladní přesvědčení a základní zaujatost, které si pak lidé chtějí po celý život potvrzovat, vznikají v raných letech života, kdy děti začínají rozlišovat mezi fantazií a realitou. Podle dr. Evy Whitmorové rodiče od samého začátku posilují v dětech schopnost předstírat, aby dokázaly zvládnout skutečnosti, které jsou součástí kultury a společnosti."Dítě se naučí předstírat a tato schopnost se pak stává základem pro složitější formy sebeobelhávání a iluzí, které si lidé vytvářejí v dospělosti."Psychologové jsou přesvědčeni, že hlavním klíčem, jak se vyhnout problém potvrzování vlastních lživých stereotypů je omezit svůj strach ze světa. Je to právě ten strach, který nás ovládá a činí pro nás nesmírně atraktivním věřit ve lživé zprávy.Profesor Mark Whitmore vysvětlil: "Jednou pozitivní obrannou strategií je humor. Sledovat v televizi satirické pořady může vést k snížení stresu a strachu. Jinou účinnou obrannou strategií je sublimace, kdy zaměříte své negativní pocity do něčeho pozitivního, jako je kandidování na politický úřad, účast na demonstraci nebo dobrovolnická práce k ostranění určitého sociálního problému."Potíž je, že občanská aktivita, která by vedla k snížení víry ve lživé zpravodajství, je v ČR minimální a dnešní čeští politikové usilují ještě víc o to, aby se občané ve veřejné sféře neangažovali.Kritické myšlení je také užitečným nástrojem proti fake news, uvádějí psychologové."Vypěstovat u dětí větší míru skepse tím, že je vedete k tomu, aby věci zpochybňovaly, neutralizuje confirmation bias," konstatoval Mark Whitmore. "V dnešním mediální prostředí člověka bombardují nejrůznější informace a jsou často protichůdné. Recipient často čelí paradoxním a zdálivě absurdním informacím. V takové situaci se zdá být jednodušší přidržet se jednoduché lži než se snažit probrat se složitou skutečností."Podrobnosti v angličtině ZDE