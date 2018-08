Gavin Esler: Idea novinářské vyváženosti skončila

12. 8. 2018

I agree with every word. Especially the last two paragraphs. This is an emergency. https://t.co/XYnKbiAV5M

Gavin Esler je slavný britský novinář. Dvacet let byl moderátorem vlajkového publicistického pořadu televize BBC "Newsnight". V současnosti je rektorem Kent University. V časopise The New European brilantně kritizuje lži stoupenců brexitu i jejich absolutní neschopnost prakticky realizovat jakýkoliv svůj příslib - avšak pro krizovou situaci v českých médiích jsou důležité tyto jeho postřehy:

Naše demokracie je v krizi, protože se snažíme udržovat zastaralou představu "vyváženosti" ve světě dnes překypujícím systematicky šířenými dezinformacemi. Tato systematicky šířená vlna dezinformací je nyní existenční hrozbou naší zemi, kterou milujeme, Británii doby osvícenství, místu, kde vládnou fakta, věda a racionální argumentace.







Požadujte, aby byli novináři plně odpovědni za to, co píší, to je v pořádku. Avšak většina novinářů - i ti, které nemáte rádi - se snaží odhalovat dezinformace a upozorňovat na lži. Namísto útoků na slušné novináře, kteří se zoufale snaží o nemožné úsilím o "vyváženost", která se od nich od některých lidí očekává, požadujme změnu přístupu.



Ve světě po zvolení Donalda Trumpa a po referendu o brexitu, jak můžeme znovu začít budovat důvěru, pokud nebudeme schopni poukazovat na lži, okamžitě, jak se dostanou do veřejného prostoru? Zejména televize a rozhlas musejí odrážet širokou škálu názorů. Avšak vyvažovat názory odborníků a zvolených politiků v televizi výřečnými, pochybnými neodborníky, kteří nerozumějí ničemu, o nichž ani nevíme, kdo je financuje, to není "vyváženost". To je medvědí služba našemu lidu, naší zemi, faktům, přesnosti a férovosti.



Jenže nyní, v Británii, postižené lživým referendem o brexitu, je přidržování se těchto tří základních zásad nesmírně obtížné a možná už nesprávné. Pojem údajné "vyváženosti", když čelíte kampaním dezinformací a lží, je obzvlášť problematický. V Belfastu v osmdesátých letech, i když tam explodovaly bomby, vyváženost znamenala dávat prostor jak unionistům, tak nacionalistům, protestantům i katolíkům.Avšak jak mohou v poslední době sdělovací prostředky "vyvažovat" drtivou váhu převažujícího vědeckého názoru, sdíleného odborníky po celém světě, ohledně očkování nebo globálního oteplování s protiočkovacími teoriemi šílenců anebo těch, kteří tvrdí, že globální oteplování je "fake news"?Když se v Británii pravidelně objevoval v televizi lord Lawson a kázal veejnosti o tom, že pro globální oteplování údajně nejsou žádné důkazy - televize ho používala k "vyvažování" informovaných názorů nejlepších klimatologů z celého světa, divil jsem se, jak může někdo vůbec brát vážně soukromé názory na vědu od jednoho nepříliš dobrého bývalého britského ministra financí. Důvěřovali byste lordu Lawsonovi, aby vám spravil zuby, poté, co si přečetl dvě knížky o zubařství? Tak proč byl tak často používán pro "vyvažování" v rozhlase i v televizi?Avšak v dnešní době, jak vyplývá z nedávno zveřejněné analýzy britského parlamentního výboru pro digitální záležitosti, kulturu a média, ve světě, kdy je u moci Donald Trump a v Británii se realizuje brexit, princip novinářské "vyváženosti" se už zcela rozložil.Uvažujte o tomto dilematu. Novinář, který stojí na trávníku u Bílého domu, se snaží informovat přesně a férově, ale co má dělat, když nejmocnější demokraticky zvolený světový politik lže - opakovaně, zjevně a bez pocitu studu? Když nám Donald Trump sděluje, že neřekl výrok, který jsme před pěti minutami všichni od něho slyšeli, je opravdu nutné "vyvažovat" lež, pronesenou na veřejnosti, rozhovorem s nějakým stoupencem Donalda Trumpa, který nám sdělí, že "pan prezident používá alternativní fakta"?Odvážní američtí novináři se proti takovýmto dezinformacím brání. New York Times, CNN a Washington Post informují o prezidentových lžích jako o lžích, ano, o lžích. Nabízet "vyváženost" dezinformacím a hate speech je jako text té staré písně: "Mluvím s Bohem i se Satanem, protože chci slyšet obě strany."Jenže my nevyvažujeme argumenty o ochraně malých dětí rozhovory se stoupenci pedofilie. Nezveme do diskuse s aktivisty bojujícími proti otroctví rasisty, argumentující, že někteří lidé mohou být majetkem jiných lidí.Kompletní článek v angličtině ZDE