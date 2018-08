Čekají nás tanky kategorie "stealth"?

8. 8. 2018

Aby byl tank méně nápadný, jeho klíčové pozorovatelné kvality musejí být zamaskovány či skryty, napsal Christian Trotti. Konkrétně vzato, tanky jsou hlučné a vyzařují významné množství tepla. Takže zkonstruovat tank kategorie stealth by předpokládalo redukci těchto znaků, což by znamenalo tišší tank s nižším infračerveným vyzařováním.

Vetší obavy vyvolává teplo, protože většina zaměřovacích systémů používá infračervenou optiku. Nedávný výzkum v oblasti grafénových desek napuštěných ionty poskytuje úžasné možnosti. Tento tenký a prostý materiál může stínit termální signaturu a dokonce se i vyrovnat okolní teplotě, pokud je aktivně manipulován.

Pokud toto vyjde, což není jisté, může to být jednodušší a levnější než současné varianty infračervené kamufláže. Zamaskování zkomplikuje detekci i zaměření.

Pokrok v oblasti elektrických vozidel může také přispět omezením hluku a tepla. Tým kontraktorů, včetně lidí ze SAIC a Lockheed Martinu, pracuje prototypu prvního amerického elektrického tanku. Očekává se, že k roku 2022 budou postavena dvě předváděcí vozidla. Kromě toho USA signalizovaly zájem o vojenská vozidla, která si sama vyrábí elektřinu.

Ačkoliv hmotnost baterie je problém, USA by mohly zvážit přístup typu "sériový hybrid" jako původní Chevrolet Volt, nebo "paralelní hybrid" jako dieselové ponorky. To by vyžadovalo starostlivé vyvážení mezi váhou baterie a jednoduchostí.

Tanky stealth by se vyhýbaly tomu samy střílet a namísto toho by naváděly dálkové autonomní platformy dopravující munici.

