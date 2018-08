Pozor na indoktrinaci demokratickou ideologií!

Mezitím v Absurdistánu 79:

8. 8. 2018 / Tomasz Oryński





To blokuje implementaci nových zákonů a zatím to brání straně Právo a spravedlnost, aby nejvyšší polské soudy převzala. Samozřejmě, prezidentští experti tvrdí, že soudci neměli právo to učinit. Julia Przyłębska, loutková šéfka Ústavního soudu, už rozhodla, že je to neústavní - zjevně jaksi zapomněla, jak funguje Ústavní soud - to, že jeho předsedkyně se vyjadřuje do médií , se samozřejmě nepovažuje za oficiální verdikt.

Znovu zvítězili vynikající experti, profesoři a akademici nad týmem právních expertů strany Právo a spravedlnost, který se skládá z podřadných absolventů práva a administrace a jednoho bývalého komunistického prokurátora. Smutné je, že to jen zdrží pochod strany Právo a spravedlnost k moci - oni prostě jen schválí během svých parlamentních zasedání pozdě večer šedesátý osmý právní dodatek. Je to, jako když hrajete šachy s holubem - možná jste tak talentovaní jako Gary Kasparov, ale holub vám bude srážet na šachovnici figurky a kálet na šachovnici, ať si vymyslíte jakkoliv chytré gambity. Důsledky jejich legislativního průjmu jsou takové, že zákony jsou neuvěřitelně špatné kvality, tak oni je neustále opravují.







po zaplacení poplatku, ten dodatek de facto znemožnil řidičům vjet do města před devátou hodinou ranní a po 17. hodině odpolední. Taková je kvalita nových zákonů. Například nedávno schválili zákon , který má umožnit největším městům zavést poplatek za vjezd automobilem do města, tak, jak to funguje v Londýně. Během schvalovacího procesu vypracovali dodatek, který umožňuje místním komunálním úřadům účtovat řidičům poplatek za vjezd do města jen mezi 9. a 17. hodinou, avšak protože zákon praví, že vjezd automobilem do centra města bude možný pouze, ten dodatek de facto znemožnil řidičům vjet do města před devátou hodinou ranní a po 17. hodině odpolední. Taková je kvalita nových zákonů.

Mezitím boj mezi dvěma různými Polsky se odehrává nejen na frontě války o svobodné soudnictví. Náboženská válka také pokračuje. Boje, o nichž jsem psal před čtyřmi lety, byly jen přípravou na to, co se děje teď. Jednou z front té války je vzdělání pro nejmladší. Kandidátka strany Právo a spravedlnost pro práva dětí například považuje aktivismus za práva dětí za "levicovou manipulaci". Pro ní je odpor proti fyzickým trestům pro děti příkladem "ideologické ofenzívy ze Západu" a instituce parlamentu mládeže a dětí, která byla až do loňského roku považována za školu demokracie pro nejmladší občany, je podle ní ve skutečnosti příkladem "indoktrinace dětí demokratickou ideologií" a způsobem, který jim vymývá mozky, aby dospěly k názoru, že "k demokracii neexistuje žádná jiná alternativa". Samozřejmě, pro polskou pravici je vymývání mozků dětí v pořádku, pokud jim jsou vymývány mozky tak, aby věřily v to, co strana Právo a spravedlnost považuje za správné.





Pamatujete na toho starostu z vesnice Tuszów Narodowy , který umístil desky s katolickým Desaterem u vchodu do všech místních škol? Nadace "Svoboda od náboženství", nevládní organizace, která dohlíží na dělbu moci mezi církví a státem v Polsku, vznesla v této věci oficiálně otázky. Chtěli vědět, kdo za to zaplatil, jaký byl schvalovací proces, a tak dále. Místní ombudsman pro školství tvrdí, že tato otázka je mimo oblast jeho zájmu. Ale historka začíná být ještě lepší, protože nyní dostali odpověď od samotného starosty. Nebo dokonce dvě.



Můžete říci, že je to prostě jen nějaký místní starosta z malé zapadlé farnosti, ale co když to signalizuje, jaké to bude v budoucnosti? Začíná být naprosto jasné, že polský stát už podporuje tuto ultrapravicovou směsici nacionalismu a katolictví. Zapomeňme na tu malou vísku a podívejme se, co se děje ve velkém městě - Vratislavi. Zde dělal bývalý katolický kněz Jacek Międlar (jemuž byl zakázán vstup do Británie jako radikálnímu nenávistnému kazateli ) reklamu své nově vydané knize s titulem "Mein Kampf" - tedy, promiňte, chtěl jsem říci "Můj boj - za pravdu". Nejprve se ta akce měla konat v jednom klubu, ale po rozsáhlých protestech od místní komunity (a také od českého zpěváka Petra Rimského, který tam zrušil svůj koncert s tím, že nemůže hrát na jevišti, které vítá fašisty), klub akci zrušil a Międlar neměl kde svou akci uskutečnit.





Proto se reklamní akce na podporu jeho knihy konala na městském tržišti. Międlar se setkal se svými stoupenci a dalšími prominentními neofašisty z města, jako je antisemita Piotr Rybak (psali jsme o něm ZDE ) a jeho kolega autor Roman Zieliński, který napsal knihu s názvem "Jak jsem se zamiloval do Adolfa Hitlera". Je důležité dodat, že zatímco jak Zieliński, tak Rybak byli odsouzeni za hate speech, Międlar, který vešel ve známost teprve v posledních letech, nebyl zatím (kromě toho, že ho vykopli z církve) potrestán za své činy.





Aktualizace: V městě Kielce byla právě znevážena socha divočáka! Někdo na ni navlékl tričko s nápisem "Ústava"! Policie je na místě, situaci zvládla!!



W Kielcach znieważono pomnik Dzika Kiełka!

Policja jest na miejscu, panuje nad sytuacją!https://t.co/m0ciYT9mBc pic.twitter.com/NChXhtUNE8 — Październikowa (@Pazdziernikowa) August 7, 2018

Ta první je tak šokující, že jí tu budu citovat: Tak to vidíte, taková je v dnešním Polsku odluka církve od státu. Jinými slovy: bude vám dovoleno žít v naší zemi, pokud budete držet hubu a přijmete, že my si můžeme dělat, co chceme. Ale, zjevně, jen pokud jste Polák, protože druhý dopis z farnosti Tuszów Narodowy požadoval informace o "národnosti či etnickém zázemí" osob za Nadací a zda je sponzorována ze zahraničí.Na akci reagovali aktivisté obrovskými protesty a město nařídilo, aby bylo shromáždění rozpuštěno. Organizátoři oznámili, že akci končí, a pak pokračovali s autogramiádou a s dalšími aktivitami, jako by se nechumelilo , zatímco policie dál šikanovala demonstrující aktivisty a obviňovala je, že "blokují legální manifestaci", i když ta manifestace byla oficiálně rozpuštěna, takže zjevně nebyla legální. Kamery zaznamenaly , jak policisté podporují zločince jako Rybak a odmítají přijmout svědectví jednoho demonstranta, na něhož Rybak zaútočil.Toto není jediný případ, kdy policie toleruje fašisty a extremní pravici. Zatímco policie provedla bez soudního příkazu v 6.30 ráno razii v bytě muže, podezřívaného z "urážky pomníku" tím, že na něj navlékl tričko s nápisem "Ústava" (přemýšlím, jaké kompromitující materiály tam asi hledali? Výtisk ústavy? Fotografii předsedkyně Nejvyššího soudu? Jiné tričko s nápisem "Demokracie"?), případ stíhání neonacistů zpívajících nacistické písně a hrozících protidemonstraci smrtí byl zrušen, protože policie se celý rok nepodařilo identifikovat žádné tyto neonacisty , přestože má k dispozici množství videozáznamů z tohoto incidentu. Je zajímavé, že zatímco byly na internetových stránkách policie zveřejněny obličeje protivládních demonstrantů , v případě těch neonacistů to podle policie "nebylo zapotřebí", přestože je déle než rok nedokázala identifikovat. Také byla odsouzena manželka primátora Poznaně za to, že použila během jednoho z protestů slova "Jsem doprdele nasraná" (“Jestem wkurwiona”). Signál je jasný: Protestujte proti vládě a policie si vás najde a najde něco, za co vás bude pokutovat. Podporujte vládu a můžete se vyjadřovat, jak sprostě chcete (viz případ poslankyně PiS Krystyny Pawłowiczové), anebo vyhrožujte svým nepřátelům smrtí a nebudete mít vůbec žádné problémy.Někdy jsou policejní akce proti opozici prostě zcela absurdní, jako když byly vyslány dva policejní automobily zatknout lidi, kteří oblékli figurínu z polského animovaného seriálu Medvídka Ušáčka do miniaturního trička s nápisem "Ústava" (oblékat sochy do triček, to se teď v Polsku děje běžně). Bude zajímavé se dovědět, z čeho budou tito lidé tentokrát obžalováni. Chápu, že upozornit stranu Právo a spravedlnost, že zemřelý Lech Kaczyński, i když to možná nebyl nejlepší prezident v historii, byl prezident, který ústavu dodržoval, je iritující a urážlivé pro lidi, kteří považují polskou ústavu za překážku v boji za opravdovou svobodu. Avšak může člověk urazit figurku medvídka z animovaného filmu pro děti? A bude Roger Waters ze skupiny Pink Floyd obviněn, že urazil sám sebe, když si během svého nedávného koncertu v Gdaňsku oblékl tričko s nápisem "Ústava"? Mohu pokračovat s příklady policejní šikany protivládních demonstrantů, zatímco policie toleruje chování ultrapravice. Je stále jasnější, že strana Právo a spravedlnost zneužívá policie k umlčování těch, kteří jsou nespokojeni, že je Polsko měněno v autoritářskou, katolicko-fašistickou zemi. A pokud má o tom někdo nějaké pochybnosti, dovolte mi ocitovat Antoniho Macierewicze, bývalého ministra obrany a jednoho z předáků PiS:Jinými slovy: Bude vám dovoleno žít v naší zemi, pokud budete držet hubu a přijmete, že my si budeme dělat, co se nám zachce. Neslyšeli jsme toto už dneska?Když ten starosta té malé vesnice takto argumentoval, bylo to možno ignorovat jako nějakou výstřednost - vždycky se může stát, že se do nějaké místní funkce dostane nějaký šílenec. Ale když totéž říká jeden z nejvlivnějších lidí ve straně Právo a spravedlnost, tvůrce paralelního systému armády (tzv. teritoriální armády) a tleská mu při tom Jarosław Kaczyński a členové vlády, existuje vážný důvod být znepokojen.