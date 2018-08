Dánové "hospitalizováni kvůli přílišnému pití vody"

8. 8. 2018

Řada lidí v Dánsku se léčí v nemocnici poté, co vypili příliš mnoho vody ve snaze zůstat hydratováni.

V nemocnici Holbaek byl hospitalizován neobvykle vysoký počet osob kvůli nerovnováze vyvolané pitím příliš velkého množství vody. Lékaři letos ošetřili 15-20 takových pacientů, ve srovnání s očekávaným počtem 1-2 normálně se vyskytujícím během léta.

"Jsou to obyčejně starší lidé, kteří dělají přesně to, co jsme celá ta léta kázali - pijí spousty vody," říká doktor Henrik Ancher Sørensen.

"Nebyli jsme zřejmě dost přesní, když jsme neřekli, že je důležité přijímat soli a minerály stejně jako vodu, abyste nahradili, co ztratíte pocením," dodal doktor.

Pokles hladiny soli a minerálů může vyvolat zmatenost a závratě a dokonce vést k bezvědomí a křečím.

"Musíte hodně pít - kolem 2,5 litru. Měla by to být ideálně kombinace různých typů tekutin," upozorňuje lékař.

Extrémně řídká krev způsobená přílišným pitím vody může i ohrozit život.

Podobný trend zaznamenaly také univerzitní nemocnice v Odense a nemocnice Sydvestjysk v Esbjergu.

