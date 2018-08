Namele-li nemehlo neomarxismus?

Idiotský dogmatismus je jako plevel, stačí mu ustoupit a rozleze se dál...

9. 8. 2018 / Bohumil Kartous

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







Před pár dny jsem měl s jedním kamarádem, znalým poměrů v bezpečnostních složkách, debatu o úrovni kádrů. S naprosto vážnou tváří říkal, že většina vrcholných představitelů není schopna ani elementárním způsobem rozebrat otázku dělby moci v demokracii. Je-li to tak, a z vlastní zkušenosti s úrovní občanství u formálně vzdělaných a vysoce postavených lidí nemám důvod tomu nevěřit, jedeme na voze, který kočí neumí řídit. Cpou do toho seno, a ejhle, ono to frčí na elektřinu. Jaká asi bude úroveň posádky? Ale některým jedincům takový stav vyhovuje, protože jakýkoliv směr vehiklu pak lze považovat za ospravedlnitelný a dokonce žádoucí. Zabili jsme sarkasmus, protože bigotně ideologicky uvažující lidé v současných západních demokraciích posunuli svou rétoriku a jednání do extrémů, k nimž už nelze vytvořit žádnou trefnější karikaturu. S hrůzou zjišťujeme, že mnoha lidem exhibice tuposti naopak vyhovují a identifikují se s nimi. Plevel pokleslého intelektu a vkusu dusí ideu demokracie a jeho kořenová soustava se vehementně cpe i do vzdělávání. Ve snaze omezit reprodukční systém demokracie v ústavních konturách.