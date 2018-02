Tak si to antielitářství představuju. My bohatí si díky soukromým školkám možnost volby uchováme. Samoživitelkám trpícím chudobou 5x častěji než zbytek populace a dalším chudým rodičům tu volbu skoro znemožníme. Víme přeci, co je pro jejich děti nejlepší https://t.co/UG09BVXReI