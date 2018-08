Jaký má smysl rozplakat malý holky?

7. 8. 2018

Jel jsem ve vagónu s muslimkou, vedle které byly její (předpokládám) dcery od 7-12 let. Když zastávku před Strašnickou opustilo vagón celkem dost lidí a žena s dětmi byla v druhé půlce soupravy takřka sama, přišel za ní postarší muž s kufrem a začal na ní mluvit.





Už tam jsem zbystřil, protože evidentně poukazoval na to, že měla na sobě šátek a přes hlučnost jízdy bylo slyšet akorát to, že mluví o tom, co se píše v j ejí Knize.







Nejprve mu žena odpovídala a situace vypadala pokojně, pak to ale začalo vypadat, že se ženě rozhovor nelíbí a chtěla se zvedat a vagón na Strašnické i s dětmi opustit.







To už jsem vstal a došel pánovi říct, ať nechá laskavě paní na pokoji. Začal zvyšovat hlas, že nechce, aby to tu dopadlo jako ve Francii a nosit šátek zakrývající vlasy, je jako nosit na tričku hákový kříž.







(Pozn. red. To je samozřejmě naprostá pitomost. Ve Francii to vypadá úplně stejně jako v Praze a srovnávat šátek zakrývající vlasy s hákovým křížem zjevně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu vyvolávání nenávisti vůči náboženstvím.)







Tak jsem mu na oplátku připomněl, že žijeme ještě stále ve svobodné zemi a že to, co nosí na hlavě, je výsostně její věc, že o něj se taky nikdo nestará.







Oba aktéři konfliktu vystoupili, ale paní s dětmi zavolala ještě jiná paní zpět do vagónu druhými dveřmi, takže nastoupily zpět a jeli na Skalku, jak měly původně v plánu.







Paní mi lámanou češtinou děkuje a ukazuje český občanský průkaz.







V tom jsem si všiml, že nejmladší dcerka má v očích slzy a do breku se dala i ta starší. To mi vlilo vztek a smutek do žil, naprosto zbytečný konflikt, který akorát vyděsil a rozplakal dvě malý nevinný holky.







Omlouval jsem se za něj a snažil se dcerky rozveselit. Bylo mi za toho dědka pěkně stydno.