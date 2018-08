USA: Internetová konspirační teorie blbů začíná pronikat do seriozních médií

7. 8. 2018

Na shromážděních vzývajících Donalda Trumpa se začíná objevovat množství stoupenců konspirační teorie QAnon.Není úplně jasné, co tato konspirační teorie tvrdí. Neustále se vyvíjí. Písmeno "Q" představuje anonymního uživatele serverů 4chan a 8chan. Ten od loňského podzimu tvrdí, že má přístup do nejvyšších kruhů americké vlády.

Stoupenci konspirační teorie QAnon nyní navštěvují protrumpovská shromáždění. Mávají transparenty s písmenem Q a nosí trička s nápisem "Ať jdou média do prdele".15, června si vzal muž jménem Matthew Wright automatickou zbraň AR-15 a vyjel s obrněným vozidlem na most na Hooverově přehradě na hranici mezi Nevadou a Arizonou a požadoval zveřejnění zprávy ministerstva spravedlnosti o vyšetřování emailů Hillary Clintonové. (Zpráva už byla zveřejněna.)V Tusconu v Arizoně honí stoupenci QAnon údajné pedofily v poušti.





Whitney Phillips ze Syracuse University argumentuje, že jako obvykle, hlavní problém je, že informace o tomto šíleném kultu šíří sdělovací prostředky - takže ho rozšiřují.Vysvětluje základní principy, jichž by se měli novináři přidržovat, aby nešířili nesmysly. Totéž samozřejmě platí i o českých novinářích, kteří široce šíří nesmysly o údajném islámském nebezpečí.Prvním principem je neinformovat o skutečnostech, dokud nedosáhnou bodu zvratu - a nezačnou být relevantní pro lidi mimo komunitu, v níž se dané chování vyskytuje.Druhou strategii je používat "strategické mlčení". To, že nějaká skupina něco říká nebo dělá, ještě neznamená, že se to má opakovat. Novináři musejí seriozně zhodnotit, jaký dopad budou mít jejich články na potenciální oběti článku (v ČR na příslušníky muslimské komunity!) a zda tím dopadem bude další zastrašování, dehumanizace a fyzické útoky.To, jak o něčem novinář píše, musí zohlednit, co ten článek způsobí a čím zájmům bude nakonec sloužit.I články, které se v mainstreamovém tisku posmívají konspiračním teoriím, anebo dokazují, že jsou nesmysl, povedou k rozšíření konspiračních teorií. Protože pokud čtenář usoudil, že mainstreamová média lžou, samozřejmě nebudou věřit předloženým faktům dokazujícím že konspirační teorie jsou nesmysl.(Děje se to i nám v Britských listech - zrovna včera nám napsal čtenář, že se mu nelíbí věcná zpráva, že ultrapravicový britský aktivista Tommy Robinson je podvodník, násilník a lhář - odsouzený za fyzický útok na policistu, který se snažil bránit Robinsonovu dívku před jeho fackami, odsouzený za hypotéční podvod a za pohrdání soude. Proto "už Britské listy nebude číst". Co naděláte s člověkem, jemuž se nelíbí fakta?)Novináři jsou pro konspirační teoretiky trofejí. Proto, než vydají jediné slovo, musejí vážně uvažovat o tom, jakou roli budou hrát ve vzniklém narativu a čí práci nakonec budou dělat.Potíž je, že většina novinářů reaguje na pokyn mediálních manipulátorů, aby začali skákat, jak oni pískají, dotazem: "Jak vysoko?"Podrobnosti v angličtině ZDE