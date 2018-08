Čína zakázala film o medvídkovi Pú

Medvídek Pú se na sociálních sítích v ČÍně stal satirickým symbolem obtloustlého čínského prezidenta. Proto jsou zmínky o něm a jeho obrázky v Číně nyní na internetu blokovány a Čína nyní zakázala distribuci celovečerního kresleného filmu o medvídku Pú. Má holt strach z kreslené postavičky...

Mighty China...



Economic engine of the world...



Political powerhouse among nations...



Afraid of nothing...



Except a cartoon bear.

https://t.co/mrqsduKfyq pic.twitter.com/S6I7jfvg50