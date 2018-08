USA: 43 procent Republikánů chce dát Trumpovi pravomoc zakázat kritická média

7. 8. 2018





Trumpova nacistická propaganda o tisku jako "nepřátelích lidu" (němečtí nacisté používali termín "Luegenpresse") funguje.



Z nového průzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že 43 procent Republikánů zastává názor, že "prezident by měl mít pravomoc zakázat zpravodajská média, která se chovají špatně". 23 procent Republikánů souhlasilo, že Trump by měl mít pravomoc zakázat CNN, Washington Post a New York Times.





48 procent Republikánů souhlasilo s názorem, že "zpravodajská média jsou nepřáteli amerického lidu" a 79 procent Republikánů zastává názor, že "mainstreamová média zacházejí s prezidentem Trumpem neférově".



Obraz "nepřátelského tisku" šíří Trump v posledních měsících systematicky a opakovaně. Vyvolávají to zveřejňované informace o vnitřních konfliktech v Bílém domě a Trumpův rostoucí strach nad stavem vyšetřování ruských zásahů do prezidentských voleb v roce 2016.



Novináři a vedoucí pracovníci některých čelných amerických periodik proti označení "nepřátelé lidu" protestovali. Argumentují, že je to naprosto zavádějící a nesmírně nebezpečné. Poukazují na fyzické útoky na novináře, k nimž dochází na shromážděních Trumpových stoupenců. Trumpova tisková mluvčí Sarah Huckabee Sanders byla vyzvána, aby se od výrazu "nepřátelé lidu" pro tisk distancovala, ale ta to odmítla učinit.



Podrobnosti v angličtině ZDE



https://www.thedailybeast.com/new-poll-43-of-republicans-want-to-give-trump-the-power-to-shut-down-media

0