Klimatologové varují, že globální oteplování může být už nezastavitelné

7. 8. 2018

The Earth's global temperature is 1C away from a climatic tipping point that threatens the future of humanity https://t.co/lbpyiSDVTG

Článek vyšel v Proceedings of the National Academy of Sciences Vědci přiznávají, že jejich závěry nejsou stoprocentní, ale varují, že příslib pařížské dohody udržet globální oteplování jen 2 stupně Celsia nad předindustriální érou nemusí stačit k "zaparkování" klimatu Zeměkoule při stabilních teplotách.Varují že trajektorie skleníku by "téměř určité do konce tohoto století nebo dříve zaplavila prostředí delt řek, zvýšila by nebezpečí škod z pobřežních bouří a zlikvidovala by korálové útesy (i se vším prospěchem, který přinášejí společnostem)."Víme, že Zeměkoule neměla dosud nikdy v histori kvasi stabilní stav, který je o dva stupně Celsia teplejší než předindustriální a varujeme, že existuje podstatné riziko, že se systém bude "chtít" dále oteplovat v důsledku všech těch dalších probíhajících procesů, i když zastavíme emise. To znamená, nejen, že musíme snížit emise, ale musíme je snížit daleko více."Vědci stále objevují nové a nové dopadyý. Například bylo zjištěno, že zvýšené deště - dopad globálního oteplování v některých regionech - omezují schopnost půdy v lesích vázat skleníkové plyny, jako je metan.V současnosti je průměrná globální teplota jen asi 1 stupeň Celsia nad předindustriální érou a stoupá o 0,17 stupňů Celsia za každých deset let."Nynější vlna veder v Evropě není něco, co jsme čekali s oteplením jen o jeden stupeň," řekla Rockstromová.Podrobnosti v angličtině ZDE