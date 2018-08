Zdiskreditovaný manipulátor Boris Johnson přirovnal muslimky v nikábu k poštovním schránkám a k teroristům

If you hate Muslims, vote Tory. if you hate Jews, vote Labour. What a fucking country https://t.co/b0M94WLroX

V poslední době je v Británii ostře kritizována Labouristická strana za svůj antisemitismus. Nyní vychází najevo, že Konzervativní strana je zase postižena islamofobií. Jak napsal komentátor Nick Cohen:"Když nenávidíte židy, hlasujte pro labouristy. Když nenávidíte muslimy, hlasujte pro konzervativce. Co je tohle už sakra za zemi?"

"This is literally the kind of bigotry of Bannon and the tactics of Trump finding itself into now mainstream British politics."



Baroness Sayeeda Warsi reacts to Boris Johnson's "abusive" written comments about Muslim women. pic.twitter.com/3GFjW9IHpJ