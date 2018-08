NYT: Trump bude mít krev na rukou

Donald Trump přiznal ve svém nedělním tweetu, že jeho syn Donald Junior se setkal v Trump Tower s ruskými činiteli s cílem získat od nich informace proti Hillary Clintonové. Spiknutí s cizí mocí ve snaze ovlivnit volby v USA je trestný čin:

"Fake News informují, je to naprostá lež, že jsem znepokojen schůzkou mého vynikajícího syna Donalda, kterou měl v Trump Tower. Byla to schůzka s cílem získat informace o oponentce, totálně legální a v politice se to dělá pořád - a k ničemu to nebylo. Já o tom nevěděl!"



Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!