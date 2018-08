AirBnB neposkytuje svým zákazníkům solidní podporu

6. 8. 2018



Miliony spokojených zákazníků užívají pravidelně AirBnB, píše Patrick Collinson v deníku Guardian, avšak když se něco nepovede, AirBnB navzdory "přátelským" kecům neposkytuje efektivní podporu a pomoc. Collinson se zmiňuje o několika případech.

Damian White si objednal třípokojový byt přes AirBnB ve vile v portugalském Portimão, jenže když na místo přijeli, vila byla zamčená a na telefon nikdo neodpovídal. Whiteovi museli přespat v najatém autě a pak si za drahé peníze na poslední chvíli objednat nové ubytování, za něž byli nuceni dát 1700 liber (50 000 Kč). AirBnB byl ochoten vrátit Whiteům původní platbu 350 liber za objednanou vilu, avšak odmítl uhradit oněch 1700 liber, které Whiteovi museli zaplatit na místě. Damian White pohrozil firmě AirBnB soudní žalobou, avšak AirBnB mu odmítl poskytnou adresu, kam má soud žalobu poslat, prý "z bezpečnostních důvodů" (!!) Nakonec hrozba soudní žaloby zafungovala, AirBnb vyplatil požadovaných 1700 liber čtyři dny po obdržení žaloby. Jenže je tohle solidní způsob jednání se zákazníkem?Johnathan Dooley z Londýna si objednal vilu pro 13 přátel v Palmě na Majorce za 455 liber na noc. Krátce po zaplacení 3175 liber Dooley zjistil, že vila vůbec neexistuje a že její stránky na AirBnB jsou podvod. Požadoval od AirBnB navrácení peněz, AirBnB se vymlouval, že Dooley s "majitelem" neexistující vily komunikoval mimo infrastrukturu AirBnB, takže není za podvod odpovědný. Nebyla to pravda, AirBnB částku vrátil, až teprve, co se do věci vložil deník Guardian.Mladý syn Bronie Kity a jeho čtyři přátelé si objednali ubytování v Galway v Irsku a bylo jim řečeno, že k dispozici budou dvě postele a matrace na podlaze. Po příjezdu zjistili, že k dispozici je jen jedna postel a dvě matrace na podlaze. Byli nuceni to přijmout, avšak majitelka jim druhý den sdělila, že ubytování pronajala dvakrát, zároveň i jiné skupině, a že musejí odejít. Posléze si majitelka vymyslela, že skupina poškodila postel a chtěla za její opravu 350 euro. Majitelka si také vymyslela, že ve skutečnosti přijelo sedm hostů ve skupině, nikoliv pět. Byla to lež. AirBnB si částku 350 euro odebralo z účtu jednoho z hostů, aniž by ho konzultovalo. Na resolution centre AirBnb (středisko pro řešení konfliktů) se nedá telefonovat. Po zásahu deníku Guardian vrátil AirBnB polovinu částky zaplacené za objednaný pokoj, odmítl ale vrátit 350 euro za údajně "poškozenou" postel. List doporučuje, aby si hosté při odchodu z ubytování v AirBnB opouštěnou místnost vyfotografovali, aby zabránili lživým tvrzením majitelů ubytování, že místnost poškodili.Podrobnosti v angličtině ZDE