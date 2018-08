Britský ultrapravičák Tommy Robinson bude souzen znovu

1. 8. 2018





Britský ultrapravičák a zakladatel extremistické organizace English Defence League (EDL) bude muset být znovu souzen, zřejmě v září. Ve středu byl propuštěn z vězení na kauci, protože odvolací soud rozhodl, že jeho druhé odsouzení za pohrdání soudem, odsouzení k nepodmíněnému trestu třinácti měsíců letos v květnu, bylo provedeno příliš rychle a soud musí proběhnout znovu.

Tommy Robinson se dvakrát dopustil v Británii pohrdání soudem, když živě streamoval na Facebooku svou "reportáž" vysílanou z míst před soudní síní, nejprve loni v květnu v Cambridgi a posléze letos v květnu v městě Leeds. Při svém živém vysílání na Facebooku častoval Robinson obžalované nevybíravými nadávkami a paradoxně tím ohrozil možnost, že budou odsouzeni.Robinson nebyl odsouzen za své ultrapravicové názory, ale za pohrdání soudem a za znemožňování práce britské justice. Během soudních procesů, při nichž rozhoduje porota, je zakázáno o průběhu procesu až do dosažení verdiktu informovat, aby porota nebyla ovlivněna nepřesnými a zaujatými médii. Obhajoba by v takovém případě mohla požadovat zrušení procesu a osvobození obviněných.Když Robinson porušil zákon poprvé v květnu 2017 v Cambridgi, soudce, který ho odsoudil za pohrdání soudem tehdy k podmíněnému trestu, ho varoval, že pokud tentýž trestný čin spáchá Robinson znovu a bude vysílat svou "reportáž" během soudního procesu znovu, půjde natvrdo do vězení.To se také stalo v květnu 2018, kdy byl zatčen a odsouzen při vysílání před soudní síní v městě Leeds. Jeho druhé odsouzení tam proběhlo rychle, z obav, aby nebyla porota ovlivněna a aby nebylo nutno probíhající proces, k němuž se Robinson na Facebooku vyjadřoval, zrušit.Odvolací soudce však nyní rozhodl, že tento druhý proces proběhl příliš rychle a soudce nevysvětlil obžalovanému, které části jeho vysílání zosobňovaly trestný čin pohrdání soudem, takže se, podle námitek Robinsonova obhájce, nemohl Robinson řádně připravit na svou obhajobu. U soudu v Leedsu Robinson letos v květnu přiznal vinu. Podle rozhodnutí odvolacího soudce bude tento proces z Leeds muset proběhnout znovu.Odsouzení Tommyho Robinsona do vězení z něho udělalo celosvětově mučedníka pro ultrapravicovou kauzu. Robinson však nebyl odsouzen za své názory.Podrobnosti v angličtině ZDE