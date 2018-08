Rozhlas BBC šíří fašismus

3. 8. 2018 / Jan Čulík





V Británii se zvedá vlna nevole proti veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti BBC, která, zřejmě v zájmu "vyváženosti", dává v poslední době velký prostor - bez korekce - šiřitelům ultrapravicových názorů a fake news. Dělá to už delší dobu - už začátkem nultých let proslula tím, že do debaty o globálním oteplování posadila proti renomovanému klimatologovi výstředního pošuka, který bez důkazů tvrdil, že globální oteplování neexistuje - ať si to veřejnost přebere.

Není naprosto možné dát prostor u mikrofonu či před kamerou lžím ultrapravičáka či populisty a na jeho tvrzení: "Cikáni musejí do plynu!" říct "Děkuji vám za názor."





Jádro každého nekritického interview s ultrapravičákem:





"Někteří lidé říkají, že jste extremista. Je to pravda?"





"Ale vůbec ne. Já jsem naprosto mainstreamový. Konec konců, vždyť teď vystupuji v mainstreamových médiích, že?"





"To je pravda."





"Tak vidíte."











The core of every uncritical interview with the far right…



“Some say you’re an extremist. Is that true?”



“Oh no, I’m completely mainstream. I mean, after all, I’m on mainstream media right now, aren’t I?”



“Indeed.”



“Well, there you go then.” — Andrew Stroehlein (@astroehlein) August 2, 2018



Supporter of former EDL leader Tommy Robinson, @RaheemKassam, denies that he and Steve Bannon are building far-right support in Europe but calls it a "legitimate, serious organisation doing things legally" to "unite patriotic, populist, nationalist parties" around Europe #r4today pic.twitter.com/7PMNSsTj5A — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) August 2, 2018

Reminder: Tommy Robinson’s first conviction was for hitting a policeman who was trying to stop him beating up his girlfriend. — Emma Kennedy (@EmmaKennedy) August 2, 2018

The BBC are enabling fascism. You’re the license payers. Don’t let them get away with it. https://t.co/FwAVBqJ5bV — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) August 2, 2018

Any fascists or murderous thugs free to say a few words tomorrow morning? Asking for a friend who’s working as guest booker for @BBCr4today. — Tim Walker (@ThatTimWalker) August 2, 2018

.@BBCNews I couldn't agree more. Lightweight lazy journalism has ended my 40+ years of listening to @BBCr4today. #BBCNews is just kindergarten reporting bringing on the same old #Brexiters to rubbish every exposed #Brexit problem. We have a choice on broadcasters & on #Brexit. https://t.co/8bXuZEVVA2 — Brexit Paradise #FBPE (@BrexitParadise) August 1, 2018

When The Sun has more thoughtful editors than @BBCr4today... https://t.co/GwBwb3xWDn — Sarah Donaldson (@sarah_donaldson) August 2, 2018

Who are you apologising too? Raheem and Bannon are far right. They are literally setting up a Movement to promote far right ideologies across Europe. WHAT IS WRONG WITH YOU? — Emma Kennedy (@EmmaKennedy) August 2, 2018

Seems like a good moment (@BBCr4today) to highlight that a substantial body of research identifies a link between news coverage, public opinion and voting behaviour. — Will Jennings (@drjennings) August 2, 2018

Who on earth is this simpleton on @BBCr4today misrepresenting and misunderstanding yesterday’s appeal? — The Secret Barrister (@BarristerSecret) August 2, 2018





Sarah Vine: Raheem Kassam je dnes prezentován rozhlasem BBC jako někdo, kdo má dostatečné právní znalosti na to, aby se mohl vyjadřovat k odvolání Yaxzley-Lennona. On zedník Bob nebyl k dispozici?

Raheem Kassam being treated by @BBCr4today as someone with the appropriate legal expertise to comment on the Yaxley-Lennon appeal.



Was Bob the Builder unavailable? — Sarah Vine (@SarahVAtDSC) August 2, 2018

Of course @bbcr4today no longer ‘shapes the political agenda.’ It’s made it too obvious it has its own agenda. https://t.co/OBZhCHPRsL — Tim Walker (@ThatTimWalker) August 2, 2018

Totéž dělá BBC stále častěji v posledních dvou letech od těsného hlasování Britů pro brexit, kdy dává nekritický prostor maniakům prosazujícím brexit a bez důkazů ubezpečujícím veřejnost, že "všechno bude po brexitu dokonalé", zatímco prostor seriozním ekonomickým analýzám varujícím o katastrofálním nebezpečí brexitu, se ve vysílání BBC prostoru nedostane.Kritikové poukazují na to, že BBC uměle vytvořila mediální osobnost tvůrce brexitu Nigela Faragea - člověka, jemuž se nikdy v Británii nepodařilo získat poslanecké křeslo v Dolní sněmovně, avšak který se objevoval a stále objevuje před mikrofony a kamerami společnosti BBC nepochopitelně už léta skoro každý den.BBC přitom vážně selhává, když neinformuje, nebo informuje jen minimálně o skandálech spojených s porušováním volebního zákona stoupenci brexitu - porušili britský volební zákon omezující výši finančních příspěvků na předvolební kampaň a ve spolupráci s počítačovými firmami Cambrige Analytica a její kanadskou mateřskou firmou AIQ hrubě manipulovali britské voliče na Facebooku.Problém vyváženosti je samozřejmě vážným problémem pro každé seriozní médium. Co si má veřejnoprávní médium počít, když se výrazná část veřejnost zblázní a začne prosazovat nesmysly a věřit jim, jako se to stalo v Británii ohledně brexitu a ve střední Evropě ohledně nesmyslné iracionální nenávisti vůči muslimům a uprchlíkům.Je samozřejmě problém tyto silné hlasy ve společnosti ignorovat. Média se stanou terčem obvinění, že zkreslují, co se ve společnosti děje.Avšak vezměme si pro názornost extremní případ. Řekněme, že za pár měsíců začne většina české společnosti požadovat vybudování koncentračních táborů a plynových komor pro určitou část obyvatelstva.Co mají v takové situaci dělat sdělovací prostředky? Mou odpovědí je, že samozřejmě musejí o těchto názorech informovat, ale v žádném případě bez jejich okamžité a systematické kritické konfrontace s fakty a ze základními právními a lidskoprávními ustanoveními.Jenže to se právě v dnešní době v médiích v České republice - a nejen tam - děje. Myslíte si, že se nestane, že za pár měsíců nebo za dva roky budou lidi beztrestně v médiích prosazovat plynové komory pro Romy?Vy si neuvědomujete, jak rychle se rozšířil v českém veřejném prostoru za poslední dva tři roky nahnědlý, nacistický narativ tohoto druhu a jak rychle byl normalizován? A kolik nenávistných výroků a výhrůžek smrtí šíří beztrestně čeští občané na sociálních sítích.Opravdu si myslíte, že nikdo do dvou let nebude v ČR požadovat v televizi koncentrační tábory, když už se dnes otevřeně v médiích hovoří o nutnosti střílet ženy a děti na člunech ve Středozemním moři?Je pozoruhodné, že obětí propadu, jehož se stala v novinářské práci společnost BBC, se nestalo vynikající - komerční! - zpravodajství britské Sky News a především Channel 4 News. Paralýza tedy nepostihla všechny.Odpor proti společnosti BBC výrazně zesílil ve čtvrtek. Proč? Ve středu byl dočasně propuštěn z vězení ultrapravičák Tommy Robinson: odvolací soud rozhodl, že musí být souzen znovu a mezitím byl Robinson z vězení propuštěn na kauci.Nepochopitelně, ve čtvrtek ráno pozval publicistický pořad Today rozhlasu BBC do studia stoupence Tommyho Robinsona a nechal ho tam vykládat lži bez korekce. Pak to dokonce ještě BBC zveřejnila na sociálních sítích:Aby nebylo pochyb: Tommy Robinson je násilník a primitiv. Poprvé se dostal do konfliktu se zákonem, když začal mlátit na policistu, který se pokusil ochránit Robinsonovu dívku před Robinsonovými fackami:Z mnoha kritických reakcí:Owen Jones: Rozhlas BBC šíří fašismus. Vy platíte koncesionářské poplatky. Nenechte si to líbit:Tim Walker: Potřebujete, aby zítra ráno v rozhlase promluvili nějací fašisté či vražední násilníci? Do vysílání je ráda dá produkce rozhlasu BBC:Naprosto souhlasím: Líná povrchní novinářská práce vedla k tomu, že jsem po čtyřiceti letech přestal poslouchat pořad rozhlasu BBC Today. Zpravodajství BBC je dnes jen školka, která dává prostor všem brexitovým fundamentalistům, aby neustále opakovali, že brexit není problém. Sledujte Channel 4 News.I bulvární deník The Sun má dnes inteligentnější editory než BBC Radio 4 Today...Deník Sun dnes píše: Tommy Robinson není bojovník za svobodu. Je to odporný násilník a sebou samým posedlý idiot.Deník The Sun, pozoruhodně (nikoliv BBC):Emma Kennedy společnosti BBC: Komu že se to omlouváte? Raheem a Bannon jsou ultrapravičáci. V tuto chvíli zakládaní Hnutí, jehož cílem je šířít ultrapravicovou ideologii po celé Evropě. CO SE TO S VÁMI STALO?Will Jennings: Uvědomme si, že existuje množství výzkumu, který identifikuje vazbu mezi zpravodajstvím v médiích, veřejným míněním a chováním lidí při volbách.Kdo proboha je ten blbec v rozhlase BBC, kdo zkreslil včerejší odvolací řízení s Robinsonem?Zpráva ze čtvrtka: pořad Today rozhlasu BBC přišel za poslední rok o 10 procent svých posluchačů: