Církev létající příšery ze špaget zakázána

Mezitím v Absurdistánu 78:

3. 8. 2018 / Tomasz Oryński

Možná si myslíte, že létající příšera ze špaget je nějaký vtip, a nejste v tom sami - to tvrdí experti z ministerstva - ale ono jde ve skutečnosti o docela vážnou věc. Víte, polský zákon o náboženských organizacích je docela jednoduchý: splníte určité požadavky, jako je sebrání podpisů určitého počtu lidí, podáte oficiální žádost podle požadavků ministerstva, a tak dále, a tak si svou církev necháte registrovat.









Pastafariáni - jak si říkají věřící, uctívající Boha z nudlí - splnili všechny zákonné požadavky, avšak ministerstvo, namísto toho, aby jejich žádost schválilo, povolalo odborníky, kteří rozhodli, že i když má každý právo věřit si, v co chce, toto náboženství není dostatečně seriozní na to, aby ho uznal stát. "Je možné, aby nějaká skupina rozumných a vzdělaných lidí vážně věřila, že existuje všemocný a vševědoucí Stvořitel vesmíru - létající příšera ze špaget?" ptali se experti.





A tady se dostáváme k jádru věci - dokáže nějaký expert či soudce ohodnotit, zda někdo OPRAVDU v něco věří? Jak může člověk u soudu dokázat, že jeho víra je autentická? A proč nemůže být brána vážně létající příšera ze špaget, ale přitom je naprosto v pořádku věřit v příběh o chlapovi, který se narodil z panny, je svůj vlastní syn a sám se poslal na mučení a na smrt, aby zachránil bytosti, které stvořil, před věčným ohněm, do něhož by byli jinak uvrženi na základě kolektivní odpovědnosti za hříchy jejich pra-pra-pra-....prababičky? A vůbec, proč stát odmítá uznat víru pastafariánů a přitom je ochoten sponzorovat akademické kurzy démonologie?



Mezitím jsou ministr zdravotnictví a ministr životního prostředí nuceni zodpovědět problematickou otázku o tzv. chemtrails. Jedna pravicová poslankyně chce vědět, jestli je si vláda vědoma, že "letadla rozptylují na obloze chemikálie ve snaze manipulovat s počasím a omezovat přístup ke slunečnímu svitu". Chce také vědět, proč se o tom veřejně nediskutuje. Má podezření, že právě chemtrails jsou důvodem, proč je v Polsku v posledních letech tak silný smog.





Není to jediný případ, kdy pravicoví politikové šířili a podporovali konspirační teorie, v roce 2013 chtěl Jan Szyszko (to je ten chlap, co posléze nechal kácet polské lesy ve funkci ministra životního prostředí) také vědět, jestli se něco dělá proti těm chemtrails. Patryk Jakl, kandidát strany Právo a spravedlnost na primátora Varšavy, podporuje hnutí proti očkování dětí (i když se jeho stoupencům nelíbí, být tak nazýváni, právě v té věci pohrozili televizi TVN soudním stíháním , takže jim pro jistotu říkejme "lidé podporující epidemie"). Co bude další, přijdou stoupenci plochosti Zeměkoule? Anebo vláda začne brát vážně protesty katolíků proti autobusu, který jezdí kolem Highway to Hel?

V každém případě, žádná pastafariánská církev teď zatím nevznikne (věřící jedou do Štrasburku). Ani se nebude konat ústavní referendum - to byl nápad pana prezidenta Dudy, který, soudě podle toho, že ji tolikrát porušil, současnou ústavu nemá rád a navrhl zeptat se občanů, jestli by nechtěli novou a pokud ano, co by do ní chtěli dát. Zdá se, že to byl jeho pokus projevit určitou míru nezávislosti, protože to byl jeho osobní nápad, ale jeho strana mu dala jasně najevo, že musí poslouchat: v parlamentě se strana Právo a spravedlnost v této věci zdržela hlasování a umožnila opozici proti jeho návrhu hlasovat. Pak drze oznámila, že to nebyla Dudova porážka, byl to jeho velký úspěch, protože se mu v této věci podařilo zahájit diskusi. Diskuse není dovolena v otázkách, která strana Právo a spravedlnost považuje za důležité: například jsou utajována jména kandidátů do Nejvyššího soudu (což je docela absurdní, protože podle vlastních zákonů strany Právo a spravedlnost by měla Rada soudnictví vyjadřovat své názory na kandidáty živě na internetu). Což se teď zřejmě nestane, protože kandidáti nového loutkového Nejvyššího soudu strany Právo a spravedlnost nebudou chtít svá jména zveřejnit, dokud nebude jisté, že byli do funkce jmenováni, protože pokud budou jmenováni, budou mít finanční zabezpečení, ale kdyby o funkci zažádali a nedostali ji, v právním světě by to znamenalo jejich naprostou a trvalou diskreditaci.Nižší soudy mají ale také spoustu práce. Jerzy Owsiak, populární osobnost a šéf největší polské charitativní organizace Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, byl znovu pohnán k soudu . Policie obdržela anonymní udání, že během setkání s čtenáři jeho knihy v jednom knihkupectví použil sprosté slovo. Udavač nebyl přítomen, ale viděl to na internetu a urazilo ho to. Soud samozřejmě obvinění odmítl (protože nadávka byla pouhou citací z anekdoty vylíčené v té knížce) avšak Owsiak musel cestovat několik stovek kilometrů v předvečer velkého rockového festivalu pod širým nebem Pol'and'Rock (dříve známý jako Przystanek Woodstock), jehož je hlavním organizátorem. Všem je jasné, že tohle je prostě jen šikana, protože Owsiak otevřeně kritizuje stranu Právo a spravedlnost.Stát si shromažďuje informace o těch lidech, které se chystá šikanovat později. Portál oko.press získal dokument dokazující, že policie sleduje protivládní aktivisty (což je samo o sobě protizákonné, protože policie nesmí nikoho sledovat ani vyšetřovat, dokud není podezříván z trestného činu, a protestovat proti vládě zatím v Polsku není trestným činem). O kvalitě této policejní práce je možné mít své pochybnosti - je to vidět z toho, že když se vedoucí aktivisté mládežnického hnutí setkali v kavárně se Zbigniewem Hołdysem - bývalým šéfem rockové skupiny Perfect a dnes komentátorem a ostrým kritikem strany Právo a spravedlnost - policie, přestože měla před tou kavárnou po mnoho hodin rozmístěné své lidi, si toho vůbec nepovšimla. Avšak možná, že se policisté prostě nechtějí na tomto šílenství vůbec podílet a předstírají, že nikoho neviděli?Zejména vzhledem k tomu, že se situace stává stále absurdnější. Například policie v městě Štětín hledá osobu, která navlékla tričko na nově postavenou sochu Lecha Kaczyńského. Tričko mělo nápis "Ústava". Podezřelá osoba se bude muset zodpovídat z toho, že "urazila památník". Je zajímavé, že když pověsili neonacisté portréty opozičních politiků na šibenice, vláda to charakterizovala jako "politický happening" a nikdo za to potrestán nebyl...

Je to úplně jasné: v dnešním Polsku závisejí fakta na tom, kdo o nich informuje, a ani v tom případě si nikdo nemůže být jistý, zda to nebude dementováno: průmysl produkující fake news je stále více a více chytřejší. Portál oko.press nedávno zkoumal npřípad jednoho agresivního demonstranta. Ukázalo se, že je to velmi zajímavý příklad dvojaké hry pravicových médií:Objevily se záběry agresivního demonstranta. Pravicová média a trollové na Twitteru okamžitě začali šířít tvrzení, že jde o podobně vypadajícího ukrajinského herce, kterého běžně používá státní polská televize TVP jako příslušníka komparsu. To vyvolalo dvojí reakci: pravičáci začali okamžitě útočit na ukrajinské imigranty. Nepotřebují k tomu příliš povzbuzovat, během posledních několika let se postoj vůči Ukrajincům v Polsku dramaticky zhoršil a Ukrajínci tam teď často čelí agresi (u jednoho soudu ve Vratislavi probíhá proces s mužem, který zaútočil na Ukrajince a křičel na něho "Vypadni do prdele z Polska!", což je docela ironické, protože obžalovaný sám žije a pracuje v Holandsku ).Mezitím se začala opozice zajímat o to, jak je možné, že ukrajinský občan se tak vášnivě účastní protivládních protestů v Polsku, a začala podezřívat, že je to možná provokatér, umístěný na demonstracích stranou Právo a spravedlnost. Jarosław Kaczyński, právník, který obhajuje protivládní demonstranty (není to příbuzný se šéfem strany Právo a spravedlnost, je to jen shoda jmen) informoval, že to není pravda, že agresivní demonstrant a ukrajinský herec jsou dva odlišní lidé. V tuto chvíli se dala do pohybu celá mašinerie propagandy strany Právo a spravedlnost. Média, která podporují PiS, začala šířit tvrzení, že opozice záměrně rozšířila nenávistnou zprávu o nevinném Ukrajinci. Jak vidíte, propagandistická mašinérie strany Právo a spravedlnost není jen pitomá a brutální propaganda, kterou šíří televize TVP. Umí hrát i docela chytré hry.Je ostudné, že zatímco stoupencům strany Právo a spravedlnost moc dobře jde pomlouvat opozici a útočit na ni, jsou naprosto nemožní, pokud je zapotřebí omezit škody. Jako v té situaci, kdy vyšlo najevo, že bývalá premiérka Beata Szydło používá vládní limuzíny, jimiž vozí svou matku k lékaři. Vzhledem k tomu, že je to zdokumentováno fotografiemi, prohlášení ochranných vládních služeb, že "dopravu rodinným příslušníkům ministrů nenabízíme", asi nebude stačit...Polská vláda v poslední době čelí celé řadě opravdu složitých otázek. Poté, co prohrála soudní spor, ministryně školství bude nucena zveřejnit jména svých "expertů" , kteří vypracovali nové školní osnovy. Zatím zveřejnilo ministerstvo školství jen 25 jmen z více než 170 údajných expertů, a bylo potvrzeno, že žena, která vypracovala osnovy pro výuku matematiky, nemá pro to žádnou oficiální kvalifikaci (pokud tedy za kvalifikaci nepočítáme, že to je "katolická aktivistika"). Internet to ví už léta ( ZDE je o tom informace z října 2016), takže jestliže budou tyto dosud nepodložené zprávy oficiálně potvrzeny, bude to katastrofa.Někteří lidé to už vyžadují: pravicový internetový portál Fronda požaduje, aby vláda zasáhla, protože autobus jezdíci do města Hel na poloostrově Hel má číslo 666. Zatímco většina cestujících to považuje za zábavnou hříčku, Fronda řve, že je to "podpora satanismu" a "útok na křesťanské základy polského státu". No, zdá se, že tady budou mít práci ti experti na démonologii, zmínění výše...Avšak alespoň se v současnosti nehovoří o Smolensku. I když pro ty, kteří mají plné zuby nekonečného vlasteneckého průjmu pravice, jde možná o to, že se dostali zpoza deště pod okap. Vzhledem k tomu totiž, že den 1. srpna je den, kdy začalo za druhé světové války varšavské povstání, Poláci jsou nyní bombardováni ze všech směrů glorifikací mladých lidí, kteří se obětovali v tom marném boji. Nebyly ušetřeny ani děti: TVP ABC, kanál TVP pro děti, připravil písničku, v níž děti v kostýmech povstalců zpívají o tom, jak dokonalé to je zemřít pro Vlast:Mám pocit, že už jsem něco takového kdesi jednou viděl. A mám pravdu. Najdete podobnosti mezi tím videem výše a s tímto níže?Ale jsou tady taky rozdíly: jak jeden můj známý poznamenal, zatímco Rusové vymývali mozky svých dětí, že musejí zabíjet a umírat na ochranu štěstí své vlasti, polské děti zpívají o umírání jen tak pro nic za nic, jen "ve věci cti". A zatímco malí Rusové skandují: "Strýčku Vovko, my ti stojíme po boku!", polské děti vychvalovat do nebe své politické předáky nemusejí.Tedy, zatím...