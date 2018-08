Ultrapravice je nejsilnější od třicátých let. Napomáhají tomu média

3. 8. 2018





Prominentní aktivisté britské ultrapravice dostávají prostor v BBC, v londýnském rozhlase LBC a na komerční televizi ITV a jejich názory nejsou podrobovány kritice





Ultrapravice je v ofenzívě a napomáhají jí a legitimizují ji některá mainstreamová média. Nekompetentní interview s Raheemem Kassamem - pomocníkem Steva Bannona a Nigela Farage - v hlavním publicistickém pořadu BBC Today byl toho šokující ukázkou. BBC dovolila, aby Kassam, stoupenec Stephena Yaxleyho-Lennona (který si říká Tommy Robinson) - člověka, který byl odsouzen za podvod, za fyzický útok proti policistovi a za pohrdání soudem - se v rozhlase prezentoval jako "právní expert". BBC se nezmínila o tom, že Kassam má vazbu na ultrapravicový server Breitbart, píše Owen Jones.

Kassamovo tvrzení, že "na nás není nic ultrapravicového" nebylo zpochybněno, navzdory tomu, že Kassam chce zakázat imigraci muslimů a navzdory tomu, že jeho reakcí na požadavek primátora Sheffieldu, aby byl Donaldu Trumpovi zakázán přístup do tohoto města, bylo označit tohoto primátora za "muslimského fašistu". BBC se nepokusila zpochybnit absurdní Hassamovo tvrzení, že Bannon, který chválí Mussoliniho, je "demokrat kennedyovského typu". Kassamovy předchozí děsivé výroky, jako "Mohl by někdo lepicí páskou zalepit ústa Nicoly Sturgeonové, skotské premiérky? A svázat jí nohy, aby se nemohla rozmnožovat?" Jeho opakované používání výroku "kulturní marxismus" - což je ultrapravicový tropos s antisemitskými kořeny - ani další kontroverzní výroky nebyly zpochybněny. Rozhovor byl fraška, byl dalším krokem k normalizaci ultrapravice.Není to ovšem jen BBC. Piers Morgan, samolibý zdiskreditovaný bývalý šéfredaktor novin, který nyní funguje jako podlézavý obdivovatel nacisty tolerujícího, sexuálního predátora v Bílém domě, odvysílal podlézavý rozhovor s Bannonem na ITV. Morgan poučoval a křičel na levicovou muslimskou spisovatelku Ash Sarkarovou. Londýnský komerční rozhlas LBC dovolil Farageovi, osobnímu kamarádu Donalda Trumpa, aby dal prostor Bannonovi, který v tomto rozhovoru vyzval Anglii, aby "povstala" a "vyhlásila válku". Skutečností je, že elektronická média daleko agresivněji vyslýchají opozici a její spojence než fašisty.BBC a další broadcasteři také naprosto selhávají při analýze rostoucího vlivu ultrapravice. Když se vyskytly zprávy, že Bannon jedná s klíčovými politiky v Konzervativní straně, jako jsou Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg a Michael Gove, BBC to vůbec neřešila. Kde jsou otázky ohledně toho, že americké finance nyní silně podporují sílící britskou ultrapravici. Kde je analýza o stoupající islamofobii v Konzervativní straně, která podle Lady Sayeedy Warsiové otrávila Konzervativní stranu na všech úrovních?Sílící britská ultrapravice je částečně výtvorem ultrapravicového britského bulvárního tisku, který dlouhá léta zlovolně plive na muslimy a imigranty. Farage by nebyl nikým, kdyby ho nevytvořila BBC: z akademického výzkumu vyplývá, že sdělovací prostředky vytvořily podporu pro UKIP. Po propuštění Yaxley-Lennona z vězení má ultrapravice nyní svého Oswalda Mosleyho (šéf anglických fašistů před druhou světovou válkou) a je nejsilnější od třicátých let. Pokud velká část médií dál ultrapravici normalizuje a mainstreamuje, je na nás ostatních ji porazit.Kompletní článek v angličtině ZDE