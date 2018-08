Vítězství Kňourka nad duchem si nemůžeme dovolit

Intelektuální zoufalství nad extenzí politické tuposti v mediálních radách

2. 8. 2018

WTF, co se k tomu do prdele dá říct relevantního a odkdy jsme se ocitli v éře homosexuálního lobby, o které teď všude slýchám? Co to je za bizár!,

Teprve teď jsem si přečetla toho radního Kňourka - to je teda něco: "Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti."

Ivo Bystřičan: Je to svým způsobem mistrovský text - nedá se na něj jakkoli smysluplně reagovat.





Bob Kartous: Moment, jak to že nelze reagovat? Vždyť je to celé demagogická generalizace shora dolů, snad až na ten trefný úvod, v němž autor přiznává, že jde o jeho pohled na věc. Homosexuálové, UK, islám, literatura, všechno v konstelaci, která odpovídá světonázo ru omezence v mocenské pozici, z jejíhož titulu získává tohle blábolení rezonanci v echo chamber "slušného Čecha". Podíval jsem se, kdepak se pan Kňourek nechává pravidelně slyšet. Další mindrák, který dozrál velikášství díky té lehkosti, s jakou může každý kňourek najít své internetové publikum...





Ivo Bystřičan: No jo - jenže to dávno víme a říkáme takové věci stále dokola. Zatímco takový pán je nevyčerpatelně kreativní a co čas přijde s něčím novým a do té doby nepředstavitelným, podobně jako mistr svého oboru Ovčáček.





Bohumil Kartous: Já jen že jsem v tom četl rezignaci. Rezignace ducha před kňourkem znamená konec civilizace, což si jako rodiče nemůžeme dovolit.)





Ivo Bystřičan: To je jasný. Ale odpovědí na tato vyjádření pro mě není tisíc dost podobných postů, ani můj případný velmi podobný, ale konkrétní snahy nominovat na podstatné posty podstatné lidi namísto pablbů Kňourkova typu, převolit je a vymést. Vmě šovat se. Jinak su samozřejmě rád, když se o něm v médiích někdo významný vyjádří o jeho schopnostech a vytyčí taky rozdíl mezi pornem a literaturou, což se v několika případech díkybohu stalo.





Bob Kartous: Je patrné, že mediální rady jsou obsazovány podobnými exoty zcela programově. Jen namátkou si vzpomínám na jména Jaklová (vzpomínáte, jak tahle intelektuálka spolu s dalšími soudruhy radními obvinila Wave z šíření nacismu kvůlivá Swastika Eyes od Primal Scream), popstar ODS Štěpánek, dnes v ČTK "docent" Žantovský a tuhle Kňourek. Svého druhu neštěstí je i angažmá Štěpána Kotrby, z nějž se stala skutečná charakterová troska. Tím jsem zdaleka nevyčerpal panoptikum. Pokud mohu soudit, tito lidé mají jednu významnou kvalifikaci, tedy že jsou loajální těm, kdo je tam nastrčí. Zbytek je volná soutěž, intelektuální wrestling na spodní hranici kvality. Tohle se může změnit jedině jiným způsobem jmenování radních nebo změnou politické konstelace. To první je určitě realističtější, ale k tomu je zase třeba změny zákona...