Carole Cadwalladr: Toto!! BBC to opakovaně bagatelizuje. Avšak podívejte se, důkazy! Nová akademická studie z British Journal of Political Science dokazuje, že "to, co se objevuje v médiích, může posílit podporu veřejnosti pro pravicové populistické strany velmi výrazným způsobem!"



Simon Wren Lewis: Tohle je velmi důležité. Z této studie vyplývá, že podporu voličů pro ultrapravicovou euroskeptickou stranu UKIP vytvořila média. Ne obráceně. Téhož jsme byli svědky v případě Trump. Média musejí přestat předstírat, že na politiku nemají žádný vliv.



This! The BBC has repeatedly brushed this off. But look, evidence! New peer-reviewed study from British Journal of Political Science concludes "media coverage may drive public support for right-wing populist parties in a substantively non-trivial fashion" https://t.co/Z5AQGD3jnV