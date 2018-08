V Detroitu si rodina objednala pizzu a dostala k tomu koncert

Rodina Varchettiů v Detroitu si objednala pizzu. Přivezl jim ji osmnáctiletý Bruce Dudal, který si povšiml jejich klavíru, v rodině nepoužívaného. "Smím zahrát?" zeptal se a zahrál jim neuvěřitelným způsobem Beethovenovu Měsíční sonátu, píše Washington Post.



Dudal je samouk, naučil se hrát Beethovenovu Měsíční sonátu sám, když mu bylo asi šest nebo sedm let. Pak se sám naučil hrát další skladby klasické hudby. Kolem 12 let našel učitelku hudby na klavír, která ho byla schopna učit to, co potřeboval. Naučila ho číst noty a zlepšila mu techniku. Cvičí denně mnoho hodin, i když v poslední době se víc věnuje sportu.



Videozáznam jeho Měsíční sonáty zhlédlo na Facebooku kolem půl milionu lidí. Brzo se ho chytly i americké televize.

