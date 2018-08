Kdy začnou politikové napravovat krajinu, aby netrpěla suchem?

5. 8. 2018 / Jiří Hlavenka

EDIT: Koukám že to bylo vesměs vzato jako bonmot do parných dnů. Bohužel to ale myslím zcela vážně.

Pustit se do věci jako je náprava krajiny destruované po mnoho desítek let, (například) v ní obnovit malý vodní cyklus totiž potřebuje politickou vizi a velkou odvahu, neboť je to nevděčné. Bude to chtít spousty peněz a v průběhu realizace se kdekomu šlápne na kuří oko. Vše bude navíc nejednoznačné, protože výsledek se nedostaví hned - spíš to bude trvat mnoho let, možná i desítky - a odpůrci budou říkat, že korelace není kauzalita, že se vyhazují desítky miliard, které by se daly vyhodit na něco jiného. Lobby bude křičet, že to poškodí to a ono, že si stát nemá hrát na poručíme větru dešti, že jeden rok je sice teplo ale příští zas bude chladno a podobně.

Každá politická reprezentace, která do toho půjde, na tom bude tratit. Která se toho odváží?