"Malá Británie" v německém Porýní žije ve vydluženém čase

3. 8. 2018

Brexit přiměl Garyho Blackburna k otevření výstavy "Malá Británie" na Rýně. Mělo jít o místo, kde se Němci a Britové budou moci setkávat. Místní zastupitelstvo si však přeje, aby výstava zmizela.

"Malá Británie" začala vznikat před dvěma lety. Arborista Gary Blackburn, který se před dvěma dekádami usadil v pohoří Siebengebirge jižně od Bonnu, chtěl vytvořit místo, kde by se Němci a Britové mohli setkávat. Pokud víte, kam se podívat, cestou po silnici skrze stromy zahlédnete rudé autobusy double-deckery. Ale spíše na "Malou Británii" narazíte pěší cestou ke starému pivovaru v Kasbašském údolí.

Pravděpodobně to ve vás vyvolá myšlenky na brexit nebo na kýč, případně na to, co vede člověka, aby vynaložil statisíce eur a téměř stejně tolik hodin na vytvoření vlastního parku pod širým nebem.

"Nápad vzešel z brexitu," říká Gary Blackburn. "Brusel s Londýnem nemluví. Udělal jsem to kvůli anglicko-německým vztahům po brexitu, aby spolu lidé mohli mluvit."

Zhruba dva roky po svém vzniku se "Malá Británie" změnila v místní kuriozitu. Během slunečného víkendu může výstavu, která je veřejnosti otevřena zdarma, navštívit až několik stovek lidí.

Ovšem počátkem července Blackburnovi obdrželi příkaz k odstranění stavby do začátku srpna. Mají z oblasti odstranit takřka vše a postavit bránu, která lidem zabrání v přístupu.

Výstava se nachází na soukromém pozemku, jehož majitelkou je Garyho žena Monika. Leží hned před bydlištěm páru a jeho nejmladších dětí, odkud Gary provozuje svůj byznys. Avšak nemají projekt a stavební povolení pro řadu položek tvořících výstavu. Situace je komplikovaná faktem, že si pronajímají další pruh půdy vedle svého pozemku od místní obce. A pak je tu ještě tank.

Vloni Blackburn zakoupil a instaloval dvaapadesátitunový britský tank. To přitáhlo určitou pozornost také v mezinárodním měřítku. Krátce se jím zabýval parlament spolkové země Porýní-Falc. Sousedé si stěžovali a sdělili místním médiím, že výstava je nevkusná a že odrazuje klienty vedle sídlící konzultační firmy.

Tank je vyzdoben vlčími máky a holubicemi a na velkých poutačích vedle něj jsou úryvky z protiválečné básně Na flanderských polích v angličtině a němčině.

Blackburn zřejmě potřebuje povolení, protože tank je statický a oficiálně nebyl uznán za památník. Nepodařilo se mu najít firmu, která by tank vybavila motorem na solární elektřinu z jeho domu a odstranila problém s povolením.

To ovšem neřeší problém zbytku výstavy. Než začal v roce 2016 stavět pavilon, chatky, vozidla a sochy, měl úřadům předložit projekt ke schválení.

Nicméně "Malá Británie" má dosud naději.

Místní obyvatelé se mobilizují na její obranu. Muž z nedalekého města v polovině července předložil petici požadující zrušení rozhodnutí o odstranění stavby. Během pár dní sehnal více jak tisíc podpisů a petici předložil okresnímu administrátorovi a starostovi, jejichž zastupitelstvo stojí za nařízením. Petice nikoho k ničemu nezavazuje, ale ukazuje, že mnozí z Blackburnových sousedů si přejí, aby zde "Malá Británie" zůstala.

Mezitím se rodině Blackburnových podařilo dosáhnout odložení termínu odstranění stavby do poloviny září. Dalším krokem je jednání s okresním administrátorem Achimem Hallerbachem, které by mělo předcházet setkání se starostou.

Blackburn a jeho sousedé teprve uvidí, zda "Malá Británie" může pokračovat, nebo ji čeká osud členství Británie v EU.

