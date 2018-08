Trump o F-35: Nemůžete bojovat se stíhačkou, kterou nevidíte

Sledujte napětí v obličejích lidí, kteří musejí asistovat Trumpovým veřejným projevům

2. 8. 2018

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







Nejzajímavější, a to obecně na Trumpových vystoupeních, je ale viditelné napětí lidí, kteří jsou Trumpovu řečnění přítomni. Ať už jde v tomto případě o generální ředitelku Lokheed Martin, nebo o americké vojáky, tvořící stafáž Trumpovu majestátu...

, které se šíří po sociálních sítích, je sestříháno z okamžiků, kdy Donald Trump popisuje zázrační schopnosti bitevní stíhačky F-35, kterou vyrábí americká firma Lockheed Martin. Trump opakovaně prohlašoval během veřejných vystoupení, že USA investovaly do vývoje a výroby stíhačky miliardy dolarů, neboť nepřítel s takovou stíhačkou může jen těžko bojovat, jelikož ji není možné vidět. Ze způsobu, jakým Trump hovoří, není poznat, zda si to skutečně myslí, nebo zda se jedná o nepřiměřené zjednodušení, amplifikaci (pro Trumpa vysoce charakteristický způsob manipulace), jež mají umocnit dojem z toho, co mluvčí říká. Je pravda, že stíhačka je konstruována tak, aby byla hůře detekovatelná radary (). Nicméně Trump mluví doslova o tom, že F-35 "není vidět", s čímž si roztomile ironickým způsobem hrají tvůrci videa.