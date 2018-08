Ztratili jsme soudnost?

2. 8. 2018 / Bohumil Kartous





Na druhou stranu, není možné nerespektovat, že českou společnost se podařilo populistům posunout úplně mimo realitu. Nezodpovědní blázni typu Zemana, Okamury a mnoha dalším, kteří vytvářejí dojem, že není většího nebezpčí než muslimské imigrace do ČR, a kteří přitom ani prstem nehnou pro to, aby řešili reálné problémy této společnosti, jako je naprosto obsolentní ekonomická struktura, obsolentní vzdělávací systém, který okrádá tuto společnost o budoucnost, uměle udržovaná míra mezd, jež umožňuje minoritě vydělávat na subdodávkách pro bohatší ekonomiky, zanedbaná infrastruktura, korupcí a nepotismem postižená decizní sféra, environmentální problémy, jako je kvalita vzduchu či hrozící nedostatek vody, velké regionální rozdíly, které vytvářejí v relativně malé zemi stav, kdy vedle sebe existují různé světy, míra deziluze z demokracie, vyvěrající do značné míry z dezorientace v měnícím se, nestabilním a jednoduše penetrovatelném informačním prostoru, jsou shledáváni jako lidé s jakýmisi prorockými schopnostmi.





Místo skutečných, hmatatelných a vysoce závažných problémů se budeme utápět v nekonečných diskusích o tom, nakolik jsou populistické žvásty relevantní a utužujeme - k naprosté spokojenosti těchto populistů - jejich agendu. Přesně tohle je ideální stav, v němž se společnost dostává do naprosté krize: místo skutečných bolestí, které ji trápí, zabředává do nekonečných diskusí na téma, které je samozřejmě možné opřádat historickými paralelemi a budoucími scénáři, jenže ji to zároveň odvádí od toho, co je pro ni klíčové, zásadní.





Těmito nekonečnými diskusemi pouze podporujeme trvající impotenci, která z takové situace reziduuje, vládní programy, odpovídající nikoliv realitě, ale virtualitě diskursivního chaosu digitálně negramotné společnosti, podporujeme budoucí populistický profit a rostoucí míru deziluze, v konečném důsledku též izolacionismus, průsak xenofobie, atakující základní lidská práva a svobody, podporujeme vnitřní společenskou destrukci.





Tak se ptám, jaký v tom může inteligentní člověk vidět smysl...









Oceňuju, že se Pavel Urban snaží velmi kultivovanou formou argumentovat a ozřejmovat, jak složité může být vyrovnat se se sociální realitou, ve které žijeme a která nutně formuje přesvědčení.