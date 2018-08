Chce se mi zvracet: Andrej Babiš a jeho "kulturní identita" postavená na vědomých lžích

Otevřený dopis premiérovi ČR

Ty Vaše polopravdy, vyslovené lži či čiré nesmysly, kterými trávíte celý národ, to je strašně nemorální svinstvo. Asi to máte od mámy, která Vám dle Vašich slov radila vstoupit do KSČ, protože to bude dobré pro kariéru. A Vy se za to ani nestydíte. Já se tedy za českého premiéra stydím. Horší už je jen ta ropucha na Hradě sedící pod heslem "Pravda vítězí". Větší ironii a ostudu si už těžko představit.

Vy jste ti, co v Čechách vyvolali patologickou, naprosto iracionální xenofobii a rasismus hodné Hitlerovy Třetí říše. Tedy Vy a mnozí Vaši pomocníci. V Německu se tomu říká Schreibtischtäter. Tady se už díky Vám může veřejně psát o vražděni uprchlíků, a nikdo se nepozastaví.Oháníte se zachováním kulturní identity, Vy který se o ministerstvo kultury nikdy nezajímal. Je tristní, že se zrovna Vy vydáváte za nositele kultury. Ta pro Vás nic neznamená. Vždy, když jste mluvil o těch, co něco dokázali, vždy jste měl na mysli prachy. Ale nositele a tvůrci kultury do této kategorie většinou nepatřili a nepatří.Že čeští exekutoři ženou lidi až k sebevraždám, to je Vám taky naprosto lhostejné. Teď se mediálně velmi efektivně staráte o 60 rodin postižených v kauze H-systém. Jaká bezcharakternost, jaký pragmatismus.Myslím, ze jste jeden z mála, který by to mohl na premiéra hravě dotáhnout i s tou KSČ. Opravdu zaviděníhodná schopnost. A to dokáže jen bezcharakterní nositel zla. I Hitler byl schopný a byl zvolen ve volbách. Naneštěstí měl i charisma a byl fanatik, proto ty strašné následky. Vy jste pragmatik bez charisma, škody však pácháte nezanedbatelné.Teď se zdržuji kvůli staré mámě v Praze, jinak ale bydlím v Mnichově a proto vidím Vaše nehorázné lži z první ruky. V Německu, a v Mnichově obzvlášť, žijí miliony migrantů. A samozřejmě jako každé mezilidské soužití už odpradávna to přináší určité problémy. Ale v běžném každodenním životě tam báječně funguje naprosto multikulturní život, a je to úplná senzace, a jsem přesvědčen, ze Vy sám to velmi dobře víte.Všichni spolu hovoříme německy a chováme se k sobě docela normálně. A samozřejmě ve výsledném efektu imigranti jsou pro společnost přínosem, a to po všech stránkach. Ale když jste si Vy, Slovák, který díky svým rodičům měl možnost těžit z multikulturního soužití západní Evropy ještě za socialismu, s jedním Japoncem (tedy, bylo Vás bohužel víc) rychlostí blesku a zcela iracionálně vypěstovali národ rasistů, musíte teď při hře o hlasy na tuto strunu hrát "na plný pecky".Myslím, ze pošetilosti bylo dost. Nečekám žádnou odpověď, natož jakýkoliv význam mého snažení. Ale když napsal Havel Husákovi, taky by nikdo neřekl, jak to může dopadnout.Se soudružským pozdravem "Ať žije KSČ",Kamil Schwarz