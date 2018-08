Většina hrdinů je na dovolené

Mám dojem, Tomáši, že jsi možná úplně nedomyslel, co vlastně mezi lidmi z branže svou výzvou způsobíš. Mluvil jsi o pokrytcích, kteří off record přikyvují, jaký je ten Babiš zlý, ale pak se klidně jedou prostituovat. Ono to ale funguje i naopak. Pokrytci mohou přece velmi dobře jednat i inverzně. Mohou tě podpořit, aniž by to mělo jakoukoliv váhu a dopad. Co se stane nyní? Přijde Richard Krajčo,, že je Babiš zlo? A co pak? A kde začíná a končí zlo? Je ve své jedinečnosti perzonifikováno Andrejem Babišem? Co další postavy oligarchického světa a jejich peníze? Vadí, nevadí? Babiš je demokraticky zvoleným politikem, cesta nevede přes jeho bojkot, cesta vede pouze přes voliče, kteří ho volili. Tímto postojem ale nelze změnit nic. Naopak, idioti v Parlamentních listech už rozvíjejí konspirace o tom, jak to "pražská kavárna zkouší přes umělce" a vyvolávají dojem, že jde snad o nějakou řízenou kampaň, jak je jednoduchá a přitom stále funkční propagandistická praxe učí. Stane se z toho fraška a v konečném důsledku z toho bude těžit ten, proti němuž jsi svou akci namířil.