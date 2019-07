Kulturní tahanice

4. 7. 2019 / Jan Sláma

Jak vlastně to přetahování o ministra kultury začalo? Přece tím, že pan ministr Staněk, později hodnocený jako nevýrazná osoba, která pro kulturu nic neudělala, udělal to, že odhalil dva ředitele spadající pod jeho resort, jak si přihráli nemalé finanční prostředky z peněz daňových poplatníků. Konkretně ředitel Národní galerie sám se sebou podepsal prý smlouvu odměněnou takovou spoustou peněz, jakou průměrný důchodce dostane v důchodu za deset let. Pan ministr toto jednání vyhodnotil jako nemravné a pány z funkcí odvolal.

Následně se proti ministrovi vzedmula vlna solidarity některých kulturních pracovníků a ti požadovali odvolání ministra. Je to podivné. Buď si tito lidé neuvědomili, co oni páni učinili, nebo se s nimi cítí solidární, protože sami něco takového provádějí nebo se to provádět chystají. Precedens postihu by eventuálně mohl hrozit i jim. Domnívám se, že ne všichni souhlasí s počínáním obou pánů, kteří předvádí, jak dobře placený funkcionář si kromě svého platu může všelijak své příjmy vylepšit.

Pan ministr, který se dopustil zločinu odvolání hříšníků, je ve vládě za ČSSD. Tato strana se kampaně kulturních pracovníků zalekla a rozhodla se, že ve smyslu koaliční smlouvy zlobivého ministra odvolá. Ten sice je přesvědčen, že jednal správně a spolu s ním i pan prezident a jistě i většina obyčejných lidí, ale ortel byl vyřčen a pan předseda Hamáček jej přece nemůže vzít zpět. A tak vznikla krize, která připomíná dětské hašteření uražených kluků, kteří zabejčile sedí na svém a jsou ochotni snad vyvolat i třetí světovou válku, jen aby bylo po jejich.

Pan prezident hájí heslo „Pravda vítězí“ a pravda je na straně pana Staňka. Ten na tyto půtky doplácí nejvíc, ačkoli je nejméně vinen. Dokonce pod tlakem ze všech možných stran chtěl dobrovolně odejít, aby zachoval klid ve vládě. Ale je to správné? Jsem přesvědčen, že není. Odejít v klidu a stydět by se měli oni odhalení delikventi. A kulturní fronta by se bez ohledu na ostatní pracovní výsledky pana Staňka, měla zamyslet, zda se neunáhlila a neměla více vážit než něco neuváženě podepsala. Nebo se mýlím já a s morálkou jsme na tom už tak špatně, že podvodné jednání se stalo normálním a jiný pohled, že je nenormální?

A rada pro pana Hamáčka...? Uražená ješitnost se také dá řešit odchodem. Ale proč celé vlády? Stačil by jen jeden předseda.