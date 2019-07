Íránci tvrdí, že americké sankce trestají obyčejné lidi, a nikoliv představitele režimu

4. 7. 2019

„Mělo by dojít k nějakým rozhovorům a obě strany by spolu měly hovořit přátelským tónem. Měly by mít na paměti íránský lid – íránskou a americkou společnost. A mladí lidé by už neměli více trpět,“ říká 35letý učitel angličtiny Nahroba Alirezei.

39letý prodavač spotřebičů Mehdi Hamzeh Nia ze špatné hospodářské situace neviní pouze sankční režim, ale i špatné hospodaření íránské vlády. „Myslím si, že je to tak padesát na padesát,“ konstatuje Nia.

Kolaps íránské měny dopadl obzvlášť tvrdě na důchodce. Yussuf, penzionovaný bankovní úředník, který ze strachu před perzekucí uvedl pouze své první jméno, míní, že ti, kdo jsou závislí na fixním příjmu, zažívají velice těžké období. Yussuf si musí přivydělávat, aby mohl vůbec přežít.

