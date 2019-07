Finsko řeší problém bezdomovectví - dalo bezdomovcům byty

6. 7. 2019

Finsko řeší problém bezdomovectví tím, že lidem poskytuje byty. Mnoho zemí ubytovává bezdomovce v ubytovnách, než si najdou práci, anebo překonají zdravotní problémy či závislost na drogách. To ale nebývá bezpečné a způsobuje to, že je pro bezdomovce ještě obtížnější svou situaci změnit. Finsko dává bezdomovcům nejprve permanentní byt. Protože je jednodušší nalézt zaměstnání či zlepšit si zdraví, když máte bezpečné bydlení pro život. Podepíšete nájemní smlouvu a dostáváte finanční pomoc pro placení činže. Zvolíte si standardní byt, anebo činžák s podpůrnými službami. Projekt je pro daňového poplatníka levnější než poskytování dočasného ubytování pro bezdomovce. Ušetří to 9600 euro ročně na každého finského daňového poplatníka. V roce 2008 bylo v Helsinkách téměř 600 postelí v bezdomoveckých ubytovnách. Dnes je jich tam pouze 52, v zimě o něco více. Od roku 2009 poskytuje Finsko bezdomovců 7290 permanentních bytů. Od roku 2008 do roku 2015 poklesl počet dlouhodobých bezdomovců o 35 procent. Zatímco jinde v Evropě počet bezdomovců roste. V Německu jejich počet v letech 2014-2016 stoupl o 150 procent. V Irsku v letech 2014-2014 stoupl o 145 procent. Klíčem k tomu, aby takovýto projekt fungoval je dostatečná výstaba levného sociálního bytového fondu.Co se může vaše země poučit z Finska, ptá se World Economic Forum.