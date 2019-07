Klimatická krize v přímém přenosu: Rekordní vlna veder v Evropě a dramatický úbytek ledu v Antarktidě

4. 7. 2019

„Ve skutečnosti je pravděpodobnost výskytu tohoto klimatického jevu až stokrát vyšší, než tomu bylo před sto lety. Raději jsme ale uvedli vysoce konzervativní údaj,“ konstatovala Otto. Podle výzkumníků byly obdobné vlny veder před sto lety asi o čtyři stupně Celsia chladnější.

Mezitím Antarktida přišla v průběhu uplynulých čtyř let o více ledové pokrývky než Arktida během 34 let. Rapidní úbytek ledové pokrývky v Antarktidě dosáhl smutného rekordu za 40 let, kdy je úbytek ledu monitorován satelity.

Můžeme si za to sami. Vždy, když tankujeme benzín nebo naftu a někam jedeme – nebo když spalujeme uhlí a vytváříme elektrickou energii, vypouštíme do atmosféry oxid uhličitý. Můžeme začít sami u sebe, ale je také nutné, abychom si zvolili takové politiky, kteří budou dopady klimatických změn konečně efektivně řešit.

